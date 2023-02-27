Рустам Минниханов призвал мэра Казани личным примером повлиять на повышение рождаемости в городе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на XXI сессии Казгордумы IV созыва, обратил внимание на снижение рождаемости в Казани. Он призвал мэра города Ильсура Метшина и депутатов личным примером повлиять на ее повышение:



— Сократилась рождаемость. Зарегистрировано 13 987 новорожденных — это на 1 767 детей меньше, чем в предыдущем году. Ильсур Раисович, личным примером вы должны показать, поработать, и депутаты наши. Это не шутки. Это на самом деле очень серьезная [тема] для нашего государства, для нашей республики, — заявил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным городского Управления записи актов гражданского состояния, в 2022 году в Казани родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появилось 21,5 тысячи новорожденных.

Первенцами в семье в 2022 году стали 8 086 детей — 43% от общего количества новорожденных. Вторые дети — 35%, третьи и последующие — 22%. За прошлый год в Казани 279 семей стали родителями двойняшек. В четырех семьях появились тройняшки.



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Татьяна Демина