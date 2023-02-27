В этом году в Москве могут открыться магазины белорусского аналога IKEA

В Москве уже в этом году могут открыться магазины белорусского аналога IKEA. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.



— Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м, — приводит ТАСС его слова.

Шакиров также сообщил, что открытие магазинов планируется не только в Москве, но и по всей России — Swed House может открыть до 50 магазинов в стране. По его словам, союз уже вступил в переговорный процесс, чтобы компания стала арендатором торговых центров «Мега».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У белорусской компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае, а сейчас — самое подходящее время, чтобы занять нишу ушедшего гиганта. Swed House занимается производством товаров для дома, мебели, текстиля, схожих по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. Одно из главных преимуществ компании — более низкая цена некоторых позиций.

— Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить [Swed House], — заявил Шакиров.

В компании, в свою очередь, заявили, что открытие первого магазина в Москве планируется уже в начале апреля.

В середине февраля сообщалось, что Шведская Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга», начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии, сообщают СМИ. Ведутся переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрываются. Окончательное решение о продаже активов еще не принято.

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Илина Хакимова