«Метроэлектротранс» выделит на новые троллейбусы для Казани 642 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Василеьв

На обновление парка троллейбусов казанское МУП «Метроэлектротранс» готово потратить 642,35 миллиона рублей. За эту сумму предприятие намерено взять в лизинг 25 новых транспортных средств.

Источник финансирования — собственные средства МУП «Метроэлектротранс». Согласно проекту контракта, предприятие как обязуется уплатить лизингодателю предоплату в размере 49% от стоимости предмета лизинга по договору поставки. Действовать он будет 13 месяцев с момента его заключения при сроке лизинга в 12 месяцев.

Троллейбусы должны быть 2023 года выпуска со 100% низким расположением пола. Первые три должны прибыть в Казань в июне, еще 8 — в июле, а остальные 14 — в августе.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, приобретение 25 новых троллейбусов для Казани «Метроэлектротранс» анонсировал в конце 2022 года. Также в планах предприятия восстановление трех трамваев. На электротранспорте за 2023 году намерены перевезти 70 млн пассажиров.



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Татьяна Демина