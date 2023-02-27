В казанской колонии строгого режима проведут капремонт убежища

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», исправительная колония №19 УФСИН России по Татарстану ищет подрядчика на разработку проектной документации по капремонту защитного сооружения гражданской обороны — убежища на 890 человек. Стоимость контракта оценивается в 2,3 миллиона рублей, а источником финансирования стал федеральный бюджет.

Убежище не для мирного времени

Мужская исправительная колония строгого режима расположена в Казани на улице Магистральной. Лимит наполнения учреждения, включая участок колонии-поселения на 50 человек, составляет 1 340 мест.

Основанием для проведения капитального ремонта в убежище стал приказ МЧС РФ от 21.07.2005 г. №575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», а также предписание контролирующих органов МЧС.

Данное защитное сооружение представляет собой отдельно стоящее строение на территории ИК-19. Его класс защиты определен как А-II — такие убежища строились до 1990 года для защиты большого количества работников предприятий. Общая площадь помещений составляет 885,1 кв. метра, а их высота достигает 3,17 метра. Отдельным пунктом отмечено то, что этот объект не используется в мирное время. Срок выполнения работ составит 150 рабочих дней с даты заключения контракта.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

На объекте обновят защиту, инженерные системы и мебель

В ходе работ подрядчику предстоит обследовать убежище и изучить его проектную документацию, опираясь на паспорт объекта и акты проверки его технического состояния. При разработке архитектурных решений исполнитель обязан предусмотреть:

необходимый набор основных и вспомогательных помещений исходя из вместимости всего убежища;

помещения для укрываемых из расчета одно- и двухъярусного расположения кроватей. При этом число мест для лежания должно составлять 20% от вместимости сооружения;

один санитарный пост площадью 8 квадратных метров;

устройство однокамерного тамбура-шлюза при одном из входов (всего их два).

Также подрядчик должен составить план отделки помещений, приняв во внимание то, что оштукатуривание потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической плиткой не допускается. Кроме того, в план капремонта должны войти пункты с восстановлением защитных слоев монолитных железобетонных конструкций и замены инженерных систем (вентиляция, водо- и электроснабжение, канализация).

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Стоит отметить, что, согласно требованиям заказчика, обновление объекта подразумевает не только ремонт, но и замену находящейся в нем мебели (кровати, столики, табуреты, стеллажи и шкафы), а также телефонной связи и громкоговорителей.

Бомбоубежища в Казани приводят в порядок еще с прошлого года

Напомним, в Татарстане, как и по всей стране, еще с ноября прошлого года инвентаризируют и приводят в порядок бомбоубежища. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, вопрос таких укрытий в первую очередь актуален для предприятий и организаций, которые должны продолжать работу в военное время.

— Доктрина национальной безопасности исходит из того, что в случае угрозы ракетного удара, бомбардировки и тому подобного основная часть городского населения должна быть эвакуирована в загородную зону. В Казани, например, останутся только работники предприятий, деятельность которых является критически важной для обороноспособности страны, и учреждений, которые обеспечивают работу этого оставшегося населения, — сообщил руководитель объединенной пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ Андрей Родыгин.

По его словам, для работников этих, как правило, режимных предприятий предназначены убежища, которые имеются на территории заводов, — это сооружения гражданской обороны капитального характера, они рассчитаны на наибольшую работающую смену. Для оставшегося в городе населения под убежища будут использоваться подвалы, помещения метрополитена, подземные переходы и парковки.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

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Максим Кокунин