Как вор из СК начал за решеткой карьеру политика

Спекуляция на теме СВО и задачах от Путина не спасла предателя в погонах от реального срока за кражу сейфа с 14,7 млн

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Покаялся, воззвал к патриотизму и гуманизму судьи, обвинил прокуроров в бюрократии, а представителя СК в халатности и не достиг своей цели бывший казанский следователь-криминалист Марат Шакиров. Сегодня в Татарстане вынесли приговор этому организатору наглого преступления — хищения сейфа с денежными вещдоками в 14,7 млн рублей прямо из здания Следственного комитета в октябре 2021 года. Суд лишил подполковника этого звания и прописал изоляцию от общества сроком на 6 лет и 6 месяцев. Не исключено, что погашать ущерб от групповой кражи Шакирову придется в одиночку. О последнем слове вора в погонах и его приговоре — репортаж «Реального времени».

15 лет на четверых



Сейф с миллионами из здания Следкома выносили в ночи, спрятав лица за масками и закрасив камеры видеонаблюдения. Приговор главному фигуранту той кражи выносили при свете дня и под прицелами журналистских камер. Марат Шакиров традиционно прятал свое лицо от объективов. Может, от стыда, но скорее — в надежде на скорое завершение тюремной жизни и планы по устройству новой, на воле.

По новым правилам судья Вахитовского райсуда Казани Лилия Галимова огласила лишь вводную и резолютивную части приговора: признать бывшего следователя-криминалиста Следкома по РТ виновным в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах пособничества подделке паспорта гражданина РФ (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 327 УК РФ) и наказать его сроком в 6,5 года в колонии общего режима.

В качестве дополнительного наказания Шакирова лишили звания «подполковник юстиции» и права занимать должности на госслужбе еще 3 года после освобождения.

Гособвинитель Руслан Байбиков просил для Шакирова срок на полгода больше

Назначенное судом наказание лишь чуть ниже того, что запрашивал в прениях гособвинитель по делу Руслан Байбиков. С учетом тяжести деяния и дискредитации правоохранительных органов он предлагал посадить Шакирова на 7 лет, указывая и на смягчающее вину обстоятельство — способствование раскрытию и расследованию кражи.

Ранее прокуратура обжаловала другой приговор по этому делу, посчитав его незаконным и необоснованным, а само наказание — чрезмерно мягким. Напомним, две недели назад Вахитовский суд под председательством судьи Аделя Галеева назначил сроки по 3 года колонии общего режима трем сознавшимся соучастникам хищения сейфа Даниле Елинсону, Никите Карабаеву и Руслану Нургалиеву, после того как счел недоказанным их осведомленность о миллионах в сейфе, и переквалифицировал действия по краже с тяжкой части 4 на часть 2 статьи 158 УК РФ. Нургалиева еще и оправдал по эпизоду с использованием чужих госномеров на автомобиль, посчитав его излишне вмененным.

По данным источников «Реального времени», в СК разделяют позицию прокуратуры по первому приговору. Что до сегодняшнего решения по Шакирову, то вряд ли сам осужденный с ним согласится. Ну а пока с учетом назначенных судом сроков действия четверки воров оценили общим сроком в 16,5 года.

Вкратце напомним, на следствии подполковник признавался, что дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками задумал еще в сентябре, через знакомого Дживана Мхитаряна подыскал исполнителей, и уже вечером 2 октября 2021-го пятеро соучастников — Шакиров, Мхитарян, Елинсон, Карабаев и Нургалиев — все в масках и перчатках, отправились к зданию отдела по особо важным делам на Карла Маркса. Там закрасили часть «глазков» наружных камер, но попыток взлома предпринимать не стали, обнаружив работающую сигнализацию.

Трое соучастников кражи получили по 3 года колонии, но прокуратура обжаловала приговор

Шакиров дал команду о переносе кражи и следующим вечером решил проблему с сигналкой, повредив ее до того, как все работавшие в воскресенье коллеги покинули здание. В нужный кабинет проникли через окно — с помощью топора и пилы для замка на решетке. Вытащили сейф и погрузили в автомобиль Нургалиева. После чего Карабаев и Елинсон ушли, а оставшаяся троица поехала в частный дом в Дербышках — добывать миллионы, ведь сейф пришлось тоже пилить. Эту часть операции произвели в помещении сауны во дворе. Причем Шакиров убеждал следователей — сам он окончания распила не дождался, пошел домой немного поспать. Напомним, утром в понедельник этот следователь пришел на работу и изображал удивление новостью о ночной краже. Правда, первая же проверка на детекторе лжи дала повод подозревать его в причастности.

В короткий срок работавшие по делу сотрудники СК при поддержке ФСБ и МВД установили личности пятерки воров. 6 октября четверо обвиняемых в этом преступлении были арестованы судом. А пятого — Мхитаряна — объявили в международный розыск. Нургалиев рассказывал, что именно он забрал все содержимое сейфа. К слову, рассчитывался с тремя парнями после кражи тоже Мхитарян — выдал 350 тысяч рублей. Похищенные деньги не нашли до сих пор.

Урок демагогии от псевдопатриота: «Все для фронта, все для победы!»

На прошлой неделе подсудимый офицер выступил в Вахитовском суде в прениях и с последним словом. О том, как оказался за решеткой, предпочел не говорить.

«Прошу применить справедливое решение. Свою вину признал полностью. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения за совершенные мною преступления», — сказал он перед самым уходом судьи в совещательную комнату. А перед этим — на прениях — успел насмешить даже конвой своей речью «пламенного патриота». Будь этот зал театральным, публика могла бы кричать: «Не верю!» Ведь лейтмотивом громких слов об СВО, гибнущих солдатах, их женах, матерях и детях и даже о Путине звучала мысль Шакирова — не отправлять его в колонию. Приводим с сокращениями политизированное выступление подсудимого с его оценкой событий:

«Мы живем в непростое время: фактически военное положение введено в стране, Россия ведет войну против стран объединенного Запада. Прошу учесть, я неоднократно заявлял, в том числе в суде, о желании участвовать в спецоперации в составе Вооруженных сил РФ на территории Донбасса. Есть информация военкомата РТ, что Вооруженные силы готовы заключить со мной военный контракт.

Ваша честь, прошу вас принять справедливое решение, которое в данный момент будет социально оправданным... Вы сами видите и осознаете, что вся Россия и наш народ собирают вещи первой необходимости и медикаменты, продукты питания для наших защитников Отечества... Матери, жены, дети переживают за сыновей, мужей и отцов, в то время пока осужденные сидят в тюрьмах за счет граждан, что обеспечивают нужды армии, и за счет солдат, которые отдают свое здоровье и жизнь за наше будущее.

Слова «война» и «военный» в речи начинающего тюремного политика прозвучали раз 15

Ежедневно гибнут наши герои, защищая нашу с вами Родину. Ваша честь, ответьте на вопрос — кто займет их место? Лица, ранее отбывавшие наказание? Лица, выписавшиеся из психиатрических и [других] лечебных заведений?

Я прошу у вас избрания меры наказания в виде условного срока — для того чтобы я сам встал на защиту нашей Родины. Законодательство сейчас позволяет заключать контракт с лицами, отбывающими наказание условно... Иных предусмотренных законодательством РФ способов участвовать в действиях для защиты нашей Родины от угрозы неофашизма на присоединенных территориях у меня не имеется.

...Мое преступление носит имущественный характер, в связи с чем ко мне может быть применено наказание в виде исправительных или принудительных работ с целью заглаживания вреда, причиненного преступлением... Я также буду под надзором, но смогу работать и возмещать ущерб в большем объеме, тем самым помогать народу в эпоху СВО.

Наш Верховный главнокомандующий и лидер Путин взял на себя ответственность за обеспечение защиты наших людей и территории от распространения надвигающейся угрозы... Ваша честь, я надеюсь и верю, что вы поддержите Путина своим решением, удовлетворив мое стремление встать на защиту Родины, поддержав тем самым цели и задачи спецоперации, не испугавшись ответственности. Прецеденты уже есть.

Адвокат Александр Кормильцев просил учесть букет смягчающих вину обстоятельств, включая помощь детдому и хоккей

Что касается наказания в виде лишения свободы, то я уже отбыл достаточный для исправления срок, и сейчас прошу дать мне возможность исправить свое преступление на фронте, защищая наше Отечество на передовой...

В случае если вы изберете мне меру наказания в виде лишения свободы, то вы поместите меня на иждивение налогоплательщиков — жен, детей солдат, которые принимают прямое и косвенное отношение к защите и снабжению страны.

...Ваша честь, вы принимаете решение от имени Российской Федерации. Прошу Вас принять патриотическое, справедливое и правое решение, которое будет полностью соответствовать интересам государства. Все для фронта, все для победы!..»

Слова «война» и «военный» в речи начинающего тюремного политика прозвучали раз 15. О том, какую пользу в Донбассе может принести он сам, есть ли опыт за плечами, он ничего не говорил. И не давал обещаний, что в случае условного срока тут же подпишет тот самый контракт с военкоматом. Про вступление осужденных в ЧВК «Вагнер» не вспоминал.

Зато прошелся по позиции стороны обвинения в части запрошенных 7 лет колонии, назвав ее «неактуальной, основанной на бюрократической практике и идущей вразрез с сегодняшней идеологией государства». В своих рассуждениях Шакиров договорился до того, что расширил границы понятия «преступление»: «В наше время преступление — это не только совершение противоправных деяний, но не давать [желающим] защищать Родину и поддерживать СВО. Война — это не игрушка... Нужно исходить из реалий. А реалии — это война с неофашизмом и неонацизмом за будущее...»

Какие реалии жизни «патриота» толкнули его на покупку поддельных паспортов и незаконное получение трех кредитов на 2 млн рублей — так и осталось неясным. Слухи про страсть к азартным играм и потери в Finiko он ни на следствии, ни в суде подтверждать не стал.

Адвокат: «Наказание может быть назначено ниже низшего предела»

В защиту бывшего следователя его адвокат Александр Кормильцев заявил об отсутствии отягчающих и целом букете смягчающих вину обстоятельств. В таких случаях суд не может назначать наказание более двух третей от максимального срока — те самые запрошенные прокурором 7 лет из десяти, предусмотренных верхней планкой ч. 4 ст. 158 УК РФ.

К смягчающим обстоятельствам адвокат, наравне со следователем, отнес активное содействие фигуранта раскрытию преступления: «Шакиров изобличил самого себя, своими действиями сформировал доказательную базу». Но предложил суду учесть еще ряд моментов: благотворительную помощь детдому как способ заглаживания вреда перед обществом (сумма помощи в суде не прозвучала, — прим. ред.), полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики с места жительства и работы, состояние здоровья Шакирова и его близких, а также его действия по пропаганде здорового образа жизни — путем игры в хоккей на любительском уровне.

Представитель СК Максим Попов заметил: у иных участников преступления проблем с погашением по реквизитам не возникло.

Кормильцев сообщил, что Шакиров пытался частично возместить ущерб по уголовному делу, он лично связывался с потерпевшей стороной: «По тем реквизитам, которые были предоставлены, возместить ущерб не удалось ни мне, ни Шакирову. Была попытка возместить в ходе судебного заседания, но представитель потерпевшего отказался принимать средства, боясь взять на себя бюрократическую ответственность...»

Представитель СК Максим Попов в репликах парировал данный выпад словами, что деньги на предыдущем заседании никто так и не показал, сумму не озвучил, а у него не было доверенности на получение наличных. Также Попов заметил: у иных участников преступления проблем с погашением по реквизитам не возникло (Елинсон, Карабаев и Нургалиев возместили стоимость краденого сейфа в 10 тысяч, Нургалиев оплатил еще и стоимость похищенных автономеров), а защита Шакирова не представила даже платежных документов, которые бы подтвердили неудачу с переводом в банке.

В общем, вопрос с ущербом остался открытым. Напомним, по делу был заявлен гражданский иск на 14,7 млн рублей. И если «мягкий» приговор тройке соучастников будет признан законным, включая переквалификацию их действий с кражи в особо крупном на кражу по сговору, их могут освободить от солидарной расплаты за пропавшие деньги. Тогда отвечать за всех придется одному бывшему следователю. Ну а пока по двум приговорам гражданский иск СК оставлен без рассмотрения, его судьба будет решаться уже в гражданском процессе.

По мнению адвоката подсудимого, его клиент «по меньшей мере заслуживает снисхождения и своими действиями уже продемонстрировал, что встал на путь исправления». Кормильцев просил суд с учетом всех обстоятельств дела применить в отношении Шакирова правовые нормы о назначении условного наказания, наказания ниже низшего предела (по санкции статьи), что, по мнению защиты, «не противоречит принципам справедливости и гуманизма и будет максимально способствовать исправлению и предупреждению иных правонарушений».

После оглашения решения адвокат осужденного сообщил «Реальному времени» — приговор будет обжалован.