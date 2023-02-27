В 2022 году 100 миллионов человек вынужденно покинули родину — это много или мало?

За 2022 год в мире 100 миллионов человек вынужденно покинули родные страны из-за насилия, конфликтов и нарушений их прав человека. Как заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, это рекорд.

Также он рассказал, что в мире растет число нуждающихся в гуманитарной помощи. В 2022 году их стало больше на 25% — почти 339 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вместо того чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия, — цитирует Гутерреша Sputnik.

100 миллионов человек — это:

1,25% от всего населения Земли — в ноябре 2022 года число ее жителей достигло 8 миллиардов;

— в ноябре 2022 года число ее жителей достигло 8 миллиардов; две трети жителей России — по данным на 1 января 2023-го, население составляет 146,4 миллиона человек;

— по данным на 1 января 2023-го, население составляет 146,4 миллиона человек; население 25 республик Татарстан — на начало этого года в ней проживало чуть более 4 миллионов граждан;

— на начало этого года в ней проживало чуть более 4 миллионов граждан; на 10,68 миллиона человек больше, чем в 2021-м — на его конец в результате преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека или событий, подрывающих общественный порядок, оказались вынужденно перемещенными 89,32 миллиона человек;

— на его конец в результате преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека или событий, подрывающих общественный порядок, оказались вынужденно перемещенными 89,32 миллиона человек; на 17,6 миллиона граждан больше, чем в пандемийнном году — в 2020 году покинувшими родные страны из-за насилия, конфликтов и нарушений их прав считались 82,38 миллиона человек;

— в 2020 году покинувшими родные страны из-за насилия, конфликтов и нарушений их прав считались 82,38 миллиона человек; на 62,9 миллиона человек больше, чем в 2005 году, — ООН сообщала о 37,11 миллиона покинувших родину из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека;

— ООН сообщала о 37,11 миллиона покинувших родину из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека; в 143 раза больше количества уехавших из России за две недели после начала частичной мобилизации 21 сентября 2022 года — по данным Forbes, страну покинули 700 тысяч граждан;

— по данным Forbes, страну покинули 700 тысяч граждан; в 35 раз больше числа принятых Россией украинских беженцев — с начала спецоперации в прошлом году и по 10 января 2023-го в страну прибыло 2,85 миллиона украинцев, подсчитали в ООН;

— с начала спецоперации в прошлом году и по 10 января 2023-го в страну прибыло 2,85 миллиона украинцев, подсчитали в ООН; в 17 раз больше количества палестинских беженцев — на конец 2021 года в компетенции БАПОР находились 5,8 миллиона таких лиц;

— на конец 2021 года в компетенции БАПОР находились 5,8 миллиона таких лиц; почти в 6 раз больше числа уехавших с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года — ООН оценила число беженцев за этот период в 17,4 миллиона человек, из них 9,3 миллиона вернулись;

— ООН оценила число беженцев за этот период в 17,4 миллиона человек, из них 9,3 миллиона вернулись; почти в 5 раз больше количества беженцев — на конец 2021 года таковых в мире насчитывалось 21,3 миллиона человек.

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Татьяна Демина