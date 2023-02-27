Власти Казани разработали семилетнюю программу развития пригородных поселков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани разработана семилетняя программа развития пригородных поселков. Сейчас документ рассматривается в кабмине Татарстана сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



Он напомнил, что в Казани насчитывается 97 жилых массивов. Их население оценивается в 215 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поселки на окраине Казани регулярно сталкиваются с различными проблемами. Среди них, например, общественный транспорт и отсутствие необходимой инфраструктуры — школ, поликлиник и детских садов.

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Татьяна Демина