Власти Казани разработали семилетнюю программу развития пригородных поселков
В Казани разработана семилетняя программа развития пригородных поселков. Сейчас документ рассматривается в кабмине Татарстана сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.
Он напомнил, что в Казани насчитывается 97 жилых массивов. Их население оценивается в 215 тысяч человек.
Поселки на окраине Казани регулярно сталкиваются с различными проблемами. Среди них, например, общественный транспорт и отсутствие необходимой инфраструктуры — школ, поликлиник и детских садов.
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