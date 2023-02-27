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Власти Казани разработали семилетнюю программу развития пригородных поселков

11:15, 27.02.2023 3
Власти Казани разработали семилетнюю программу развития пригородных поселков
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани разработана семилетняя программа развития пригородных поселков. Сейчас документ рассматривается в кабмине Татарстана сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

Он напомнил, что в Казани насчитывается 97 жилых массивов. Их население оценивается в 215 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поселки на окраине Казани регулярно сталкиваются с различными проблемами. Среди них, например, общественный транспорт и отсутствие необходимой инфраструктуры — школ, поликлиник и детских садов.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:56
    Интересно было быть узнать подробности.
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    Анонимно 12:28
    Я думаю там за инфраструктуру возьмутся, плюс вопрос с дорогами многих беспокоит
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  • Анонимно 12:30
    Ну если все удастся как запланировано - будет супер! Там правда много людей живет - уж имеют право на комфорт
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