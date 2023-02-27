Минстрой России сообщил о нехватке 200 тысяч специалистов в строительной отрасли

Российской строительной отрасли не хватает 200 тысяч кадров. О дефиците сотрудников рассказала руководитель кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич.

— Текущая потребность — порядка 200 тысяч по строительству и 90 тысяч человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию. Можно сказать, что цифра максимально приближенная к действительности, — передает ее слова ТАСС.

Для эффективности взаимодействия предприятий, предпринимателей и образовательных организаций будет разработана стратегия кадровой политики в строительной отрасли. Ее планируется представить правительству страны в следующем году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы хотим сформировать стратегию кадровой политики и в ней заложить отсутствие той самой пропасти, создать новые мосты, которые необходимы между образовательными учреждениями с компаниями, предпринимателями, которым нужны кадры, — сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Напомним, по рассказам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Айзатуллин, зарплата строителей за год выросла на 30%. Он заявил, что размер их заработной платы составил 47,7 тысячи рублей. При этом в 2021 году им платили порядка 35,1 тысячи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов