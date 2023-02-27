«Шестьсот поддерживают, 250 в движении»: подростковое сообщество «ЧВК Редан» пытается взять Казань

«Пауки» в клетчатых штанах с медиаподдержкой с Украины, или Как молодежь создала новую субкультуру на драках в торговых центрах

Фото: скриншот из видео

Представители подростковой группировки «ЧВК Редан», называющей себя «новой субкультурой», устраивают массовые драки в торговых центрах крупных городов. Волна агрессивного молодежного тренда быстро распространилась по всей стране, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что ее ячейки «растут как грибы после дождя: от Владивостока до Калининграда». «Редановцы» появились и в Татарстане — силовики реагируют жестко: первые задержания прошли в эти дни в Казани. Что представляет собой эта «организация» и как она возникла — в материале «Реального времени».

Первые задержания и уголовные дела

Информация о массовых задержаниях подростков, относящих себя к «ЧВК Редан», появилась в новостных telegram-каналах в середине прошлой недели. 21 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» две компании молодых людей численностью от 10 до 12 человек устроили драку на фуд-корте. По информации ряда СМИ, столкновение произошло между группировками «Цб не мит» и «ЧВК Редан». Однако тогда никто не обращался в полицию, а серьезных травм зафиксировано не было.

23 февраля в вестибюле станции метро «Лубянка» неизвестные ударили 15-летнего подростка и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Позже в МВД сообщили, что по горячим следам были задержаны четыре человека. Один из них назвал себя «редановцем».

Далее, в период с 24 по 25 февраля, в ходе пресечения массовых беспорядков в торговых центрах столицы полиция задержала уже около 350 несовершеннолетних. При них были обнаружены ножи, пистолеты для страйкбола, а также газовые баллончики. Причиной чуть не случившихся драк стал тот самый конфликт в метро. Родителям восьмерых подростков были выписаны административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Однако Москва далеко не единственный город, где полицейские стали «охотиться» на молодежь. 26 февраля полиция пресекла массовую драку в петербургском ТРК «Галерея». Правоохранительными органами было задержано более 100 человек. Группы из молодых людей также были задержаны в Новосибирске и Казани.

После первого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), но пока что никто не задержан. 25 февраля столичное управление СК России также возбудило уголовное дело о хулиганстве, но уже против двух подростков — 15 и 17 лет.

Черные волосы, клетчатые штаны и паук с цифрой четыре

Правоохранители рассказали, что все задержанные подростки являются сторонниками субкультуры «ЧВК Редан», которая известна в интернете роликами драк в метро и торговых центрах. Участники этого движения выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Члены подростковой группировки построили свой образ, основываясь на банде «Редан» из аниме-сериала Hunter x Hunter. Их отличительными особенностями являются черная верхняя одежда и клетчатые штаны. Представители «ЧВК» (как говорят сами «редановцы», название не имеет никакого отношения к частной военной компании) называют себя «пауками», отпускают длинные волосы, красят их в черный цвет, а также обязательно имеют на своей одежде эмблему — паука с цифрой четыре.

Фото: скриншот видео

На возникший резонанс отреагировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая призвала наказать виновных и заявила, что «ячейки «Редана» растут как грибы после дождя: от Владивостока до Калининграда». Она также заявила, что российским СМИ следует прекратить писать о данном объединении, так как это лишь провоцирует молодых людей.

Фото: скриншот видео

«Реданы» могут избежать конфликта, если к ним не будут прикапываться из-за стиля»

Быстро набирающая популярность «ЧВК Редан» стала активно распространяться по социальным сетям. Так, практически в каждом городе появился свой telegram-канал, не стала исключением и Казань.

Говоря о деятельности агрессивно настроенной молодежи на территории города, также важно упомянуть, что вчера в отдел полиции «Московский» были доставлены 16 подростков, которые, предположительно, нарушили общественный порядок в ТЦ «Тандем».

— В отдел полиции «Московский» города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения. Молодых людей доставили в отдел полиции, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе УМВД по столице Татарстана.

Фото: скриншот видео

Помимо основного канала, где публикуются данные о точках сбора и времени, существует и общий чат для участников движения. «Реальное время» связалось с менеджером telegram-канала казанского объединения «ЧВК Редан», который сообщил, что лидеры сообщества не хотят терять свою анонимность и отказываются что-либо комментировать. Также издание поговорило с несколькими наиболее активными пользователями чата. Так, четверо из пяти заявили, что не знают ничего об этой субкультуре и не имеют к ней никакого отношения. Одна девушка все-таки ответила, приводим ее слова:

— Что такое «ЧВК Редан» и какова ее цель?

— «ЧВК Редан» — это подростки от 14 до 20 лет, которые занимаются профессиональным бегом от лысых мужчин, все, что сейчас происходит, не относится.

— Как давно существует «Редан»?

— Более двух месяцев.

— Как много людей в Казани состоят или поддерживают это движение?

— Про Казань знаю немного. Сама с Киева, но постараюсь ответить. Сейчас в городе около 600 людей поддерживают, а еще плюс-минус 250 уже находятся в движении.

— Почему для мест сбора выбираются именно торговые центры?

— Сама цель — группа людей просто ходят. В московском «Авиапарке» прикопались из-за волос и одежды. Человек не сдержался — и получилась драка. А так собираются, чтобы просто погулять.

— Существует ли какая-нибудь структура в организации или же это случайный набор людей, которые не всегда знакомы?

— Любой человек может прийти и вступить в «реданы».

— Как вы сами относитесь к насилию и может ли «Редан» его избежать?

— К насилию не очень отношусь. «Реданы» могут избежать конфликта, если к ним не будут прикапываться из-за стиля.

— Существуют ли дальнейшие планы или цели развития этого движения? Если да, то какие?

— Тут я уже не скажу. Не знаю точной информации…

Стоит отметить, официальное аниме-комьюнити Казани заявило, что не имеет никакого отношения к «ЧВК Редан», и призывает своих подписчиков быть аккуратнее, а также отказаться от одежды, которая схожа с той, что носят участники движения.

— Дорогие подписчики и косплееры! Наша администрация не поддерживает скандальную группировку «Редан» и не имеет к ней никакого отношения. Мы просим вас быть аккуратнее в своих действиях, пока вы ходите по улицам и мероприятиям в костюмах или закосах! — говорится в публикации.



Кроме того, администрация попросила подписчиков отказаться от мата и избегать конфликтов: «Мы переживаем и говорим это вам, чтобы вас не приняли за этих людей».

Есть ли в неформальной группировке след украинских спецслужб?

Интернет-газета «Ридус» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что «ЧВК Редан» может быть лишь провокацией украинских спецслужб. Он рассказал, что информация о потасовке в ТЦ «Авиапарк» разлетелась по Сети слишком быстро. Но главным стало то, что после этого практически во всех городах были созданы интернет-сообщества от имени движения, которые стали нагнетать обстановку и призывать молодежь к насилию, устраивая сборы в общественных местах.

Публицист Роман Антоновский в беседе с изданием также отметил, что на искусственное происхождение «ЧВК Редан» указывают ее несуразные призывы.

— Эти фанаты аниме своими врагами, с одной стороны, обозначают нерусскую молодежь — кавказцев и среднеазиатов, а с другой — правых. Удивительно, но на это повелись отчасти даже наши общественные деятели. Но это должно было насторожить с самого начала: быть против нерусских и против правых — это странно. Понятно, что эта история была раскачана извне, — сказал он.

Фото: pixabay.com

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