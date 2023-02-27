Цирковое представление на фестивале Arenaland Zima будет стоить чуть более миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация циркового представления на фестивале Arenaland Zima обойдется АО «Казань Арена» в 1 миллион рублей. Контракт с Казанским государственным цирком был заключен 17 февраля, а само мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» уже в эту субботу, 4 марта. Планируется, что программу представят московские артисты «Цирка на льду». Однако, как выяснило «Реальное время», выступать в этот вечер перед казанским зрителем будут и ученики местной цирковой школы.

Московскую программу обкатали еще летом

Согласно информации от организаторов фестиваля, на катке казанского стадиона пройдет ледовое шоу с участием артистов «Цирка на льду» Московского цирка Юрия Никулина. Напомним, сам Казгосцирк обкатывал столичную программу на своей арене еще летом. Тогда на услуги по предоставлению готовых номеров с участием артистов и животных для программы «Дыхание льда» было потрачено 5,26 миллиона рублей. В ней участвовали 33 человека, по четыре собаки и обезьяны.

1 / 18 Казанский цирк Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Фигурное катание в цирке Максим Платонов

Стоит отметить, что тогда контракт Казанский цирк заключил с московским ООО «Продюсерский центр «Антреприза». При этом датой подписания было указано 2 августа, хотя программу презентовали в конце июля. По контракту центр предоставлял номера, укомплектованные исправным реквизитом и костюмами. Также он обеспечивал музыкальное сопровождение номеров, предоставляя партитуру для оркестра и фонограммы.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Казанского цирка, выступать на Arenaland будут не только московские артисты, но и ученики Казанской цирковой школы. Однако то, что они представят на фестивале, все еще держится в тайне.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

Цирковая школа имеет большой опыт в выступлениях

Напомним, детская цирковая школа открылась в 1996 году по решению Кабинета министров Татарстана. Обучение в ней строится на предметной основе, в список входят акробатика, гимнастика, хореография, танец, актерское мастерство, жонглирование и эквилибристика. Более 40 ее выпускников в настоящее время работают в различных цирках по всему миру, в том числе в «Цирке дю Солей», а также в компании «Росгосцирк». В 2013 году юные циркачи завоевали серебряную и бронзовую награды на 37-м фестивале в Монте-Карло, а принцесса Монако Стефания в знак благодарности за высокий уровень выступления лично направила поздравительное письмо раису Татарстана Рустаму Минниханову.



7 июля 2022 года школа отмечала свой 25-й день рождения. В честь этого события казанцам была показана масштабная программа, состоящая исключительно из номеров учащихся.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

Как рассказала в октябре директор цирка Эльмира Булатова, на сегодняшний день численность студентов Казанской цирковой школы составляет 180 детей. Набор начинается с 5 лет, и обучение продолжается до 14-летнего возраста. Однако к завершению полного курса от учеников на потоке остаются лишь единицы. Так, например, в 2021 году из цирковых стен выпустились всего две девочки.

Тогда же Булатова сделала анонс предстоящей программы, основанной на национальном колорите. По ее словам, основываться этот проект будет на учениках и выпускниках Казанской цирковой школы.

— На Новый год здесь будут работать шесть девочек. Они все воспитанницы цирковой школы. Сейчас моя задача — возвращать их сюда и воспитывать из них настоящих артистов. Они трудятся, но, к сожалению, готовых артистов нет. Мне хочется, чтобы у нас была и своя программа с татарским колоритом. Сейчас ведется разработка сценариев и концепции. Если нам выделят финансирование на эту программу, то в ее основе будут воспитанники школы. Это будут в основном артисты воздушного балета и жонглеры, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

В прошлом году зимний фестиваль был отменен

Фестиваль Arenaland Zima будет приурочен к закрытию зимнего сезона. В его программе, помимо цирка на льду, также присутствует интерактивное шоу, видео с 3D-эффектом оптической иллюзии на медиафасаде стадиона, выступления кавер-групп и DJ. Отмечается, что для посетителей вход на мероприятие будет свободным, а на площадке для гостей развернут теплые зоны, кафе и фуд-траки.

В 2022 году зимний фестиваль был отменен, а регистрации его гостей были перенесены на летнее мероприятие. Тогда его дата выпадала на 6 марта, а в программе планировалось представить хоккей, бои на льду, шоу буллитов, парад снеговиков и многое другое.

Еще годом ранее зимний Arenaland имел платные билеты, которые стоили по 500 рублей. При этом для гостей был организован концерт с участием T-Killah, Mia Boyka, Michael Jackson tribute Show, DJ Saruu и электронного дуэта из Барселоны Audiofly. Кроме того, одними из самых зрелищных элементов программы стали Crazy Jumps — костюмированные прыжки с лыжного трамплина, и Snowkiting — кайтсерфинг по снегу.

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Максим Кокунин