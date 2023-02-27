В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

— Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование, — передает его слова ТАСС.

Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. Сейчас в стране продолжится такая практика. Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будут признаваться.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. Он добавил, что для отдельных специальностей можно будет продлить обучение, а аспирантура будет выделена в отдельный блок.

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Айрат Назипов