Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство всех сегментов автомобилей в России в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

— В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, прошлый год татарстанский авторынок завершил падением в 2,3 раза. Если в 2021 году было продано 59,3 тысячи машин, то в прошлом — 25,5 тысячи автомобилей. Однако снижение происходит не первый год. Пик за последние годы зафиксирован в 2018-м — тогда татарстанцы купили 71,6 тысячи новых авто.

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Айрат Назипов