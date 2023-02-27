Власти Казани создали виртуальный центр мониторинга систем безопасности в детсадах и школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В детских садах, школах и учреждения дополнительного образования Казани создан виртуальный центр для мониторинга состояния систем безопасности. Об этом мэр города Ильсур Метшин сообщил на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



По его словам, виртуальный центр для мониторинга объединяет 80 объектов образования Казани. Его обслуживает специальное мобильное приложение, через которое можно получить информацию о состоянии систем безопасности, подать заявку в диспетчерскую службу и получить отчет о ее выполнении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мэр Казани рассказал, что монтаж систем антитеррористической защищенности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования в городе завершили в декабре 2022 года. На сегодняшний день власти и Росгвардия отлаживают все процессы.

Работой в этом направлении в усиленном режиме начали заниматься после майской трагедии 2021 года в казанской гимназии №175.



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Татьяна Демина