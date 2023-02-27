Контрольно-счетная палата Казани за 2022 год выявила нарушения на 814 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 2022 год контрольно-счетная палата Казани проверила бюджетное финансирование в объеме 3,9 млрд рублей. В частности, изучена отчетность 29 главных администраторов бюджетных средств города. Общая сумма выявленных нарушений составила 814 млн рублей.

— Из них 601 млн рублей — нарушения бухгалтерского учета. Это 74% от общего объема. 185 млн рублей — нарушения при распоряжении и использовании муниципальной собственности, 8 млн — неэффективной использование бюджетных средств и муниципальных собственности , 300 тысяч рублей — нецелевое использование бюджетных средств, — рассказал председатель контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

Также выявлены нарушения законодательства о закупках на 40 млн рублей, добавил он.

— Сумма устраненных нарушений в результате исполнения наших представлений составила 983 млн рублей. В том числе по результатам проверок за предыдущие годы — 405 млн рублей, — заявил Ильнар Нургалиев. За прошлый год контрольно-счетная палате Казани удалось добиться устранения 84% нарушений.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По его словам, материалы всех проверок переданы в прокуратуру для принятия мер. Надзорное ведомство уже вынесло 8 представлений об устранении нарушений законодательства — два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в 2021 году после проведения контрольных мероприятий Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 3,4 миллиарда рублей. Тогда в республике провели 45 проверок на 384 объектах.



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Татьяна Демина