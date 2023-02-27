В Казани за 2022 год во все уровни бюджета собрали 272,3 млрд рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года в столице Татарстана во все уровни бюджета собрали 272,3 млрд рублей налоговых доходов, что на 60 млрд больше, чем в предыдущем году. В федеральный бюджет перечислено 44,3% — 120,5 млрд рублей, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



— Бюджет города по итогам 2022 года исполнен в полном объеме — 39,8 миллиарда рублей при плане в 32,6 с ростом 22%, — заявил он.

Скриншот трансляции

Основной прирост дали налог на доходы физических лиц — на 1 млрд рублей, или 14%, а также специальный налоговой режим — на 573 млн рублей, или на 16%.

Скриншот трансляции

Доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



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Татьяна Демина