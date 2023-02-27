Рустам Минниханов: «Под видом специализированных компаний отходы выбрасываются или сжигаются»

«Мы же у кого-то [мусорный] бизнес отберем: сейчас они собирают и куда-то сбрасывают», — подтрунивал сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов над «серыми» дельцами, нелегально занимающимися захоронением опасных отходов. В пику тому УК «Роснано» предложила на заседании совета директоров ТНХИ-Х построить в Татарстане отечественную пилотную установку по утилизации медицинских отходов стоимостью 300 млн рублей. Есть в активе и другие ноу-хау: дорожники испытывают «наши» модификаторы, нефтяники пересаживаются на «наши» тренажеры, а приборостроителям готовят экскурсию по «нашим» разработкам ФГБУН НТЦ уникального приборостроения.



«В ближайшие два-три года тренажеров потребуется много и сразу»



На очередном заседании совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» продолжил поиск наилучших отечественных решений и технологий, способных заместить зарубежные продукты. Пространство для выхода новых отечественных технологий безгранично, а значит, немало новых российских брендов имеют шансы прописаться в самых непредсказуемых нишах республики, вплоть до обучающих тренажеров. Судя по всему, необходимость в них настолько назрела, что главе компании ООО «НПП «АТП» — уфимского производителя VR-тренажеров предоставили сегодня чудесную возможность открыть заседание.

VR-тренажеры являются важной составляющей промышленной безопасности, на них отрабатывают навыки диспетчеры в энергетике или операторы нефтедобычи. Это обучение обязательно для опасных промышленных объектов, что контролируется Ростехнадзором, напомнил глава НПП «АТП» Дмитрий Шевченко. По его словам, в настоящее время западные поставщики, которые до сих пор доминировали на российском рынке, покидают страну.

— Это означает не только утрату новых разработок, но и невозможность сопровождения действующего парка тренажеров, — уточнил он.

В России насчитывается около 80 тысяч опасных объектов, и многие профессиональные навыки необходимо совершенствовать. «В ближайшие два-три года ситуация сильно обострится. Тренажеров потребуется много и сразу. Причем импортозамещенных», — прогнозирует спикер.



Фото: rais.tatarstan.ru

Глава НПП «АТП» Дмитрий Шевченко презентовал собственную систему автоматизированного проектирования, позволяющую обогащать обучающие тренажеры новыми функциями — по сравнению с зарубежными «безумно дорогими» имитаторами. На этих тренажерах операторы нефтедобычи могут прокачать свои навыки, поднять профессиональный рейтинг. Причем уфимцы предлагают гибридные тренажеры, которые совмещены с полигонным оборудованием. Гибридные тренажеры позволяют добиться реального снижения аварийности. «Ошибайся, накапливай статистику!» — под таким слоганом проходит обучающий тренинг. Среди заказчиков уфимского разработчика — российские нефтегазовые компании «Транснефть», «Роснефть», «Газпром». Правда, до сих пор ими не пользовалась «Татнефть». «Коллеги, присмотритесь, вдруг вам покажется наше предложение интересным», — завершил свое выступление спикер. Однако стоимость тренажеров не озвучивалась.

Раис Татарстана с ходу отмел возможные сомнения. «Это нужное дело. Мы недооцениваем значение симуляторов и тренажеров, будем сотрудничать», — заверил Рустам Минниханов. По его словам, тренажеры очень важны, так как необходимо доводить профессиональные навыки до автоматизма. Кроме того, он поручил рассмотреть возможность их приобретения для учебных центров республики.



300 млн «под ключ», окупится за 2 года

Следующей сферой импортозамещения оказалась «мусорная реформа», а точнее, технологии по утилизации опасных отходов. Директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин представил технологию плазмохимической деструкции 2.0, которая дает возможность утилизировать биологические, медицинские и промышленные отходы высокого класса опасности. Процесс деструкции не приводит к вредным выбросам в атмосферу и имеет минимальную остаточную отходность, уточнил он. Общий объем опасных отходов в мире — более 15 млрд тонн, а существующие технологии не позволяют полностью перерабатывать их экологично.

Фото: rais.tatarstan.ru

— На самом деле, это все мы поднимаем с полок наших советских ученых. У них минимальная остаточная зольность. Наибольшая эффективность в переработке и утилизации опасных отходов, которые не имеют шанса на повторное применение — это медицинские и биологически опасные отходы. При этом они не должны захораниваться, — рассказал Ожгихин.

По его словам, в настоящее время в двух подмосковных городах — в Жуковском и Воскресенске, эксплуатируются две опытные установки. Неделю назад их лично осматривал гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин. Кроме того, опытом утилизации отходов заинтересовались в научном городе «Сириус», где планируется строительство медицинского кластера, рассказал Иван Ожгихин.

Он предложил построить третью установку — для утилизации отходов в сфере здравоохранения Татарстана. В настоящее время здесь образуется около 22 тысяч тонн отходов. «Готовы до 1 апреля выбрать участок. Затраты — около 300 млн «под ключ», окупится за 2 года при нынешних тарифах», — сообщил он.

— Я уверен, что под видом специализированных компаний отходы выбрасываются или сжигаются, — возмутился Рустам Минниханов. — Нужно, чтобы реально утилизировали. А не платить шарашкиным конторам. У кого-то бизнес отберем, они собирают и куда-то сбрасывают, давайте отработайте.

Минниханов: качество асфальта всегда присутствует

Полностью отечественные модификаторы для дорожного строительства предложила компания «Пласткор». Исполнительный директор компании Денис Фомин представил два полимерных продукта — универсальные модификаторы для бетонных смесей и асфальтобетонного покрытия. По его словам, ноу-хау входят в реестр наилучших технологий ФАУ «РосдорнИИ». Модификаторы производятся в Калининградской области, из отечественных компонентов. Их эффективность в низкой доле — нужно 3 кг на тонну асфальтобетонной смеси, уточнил он.

Рустам Минниханов стал задавать массу вопросов, на которые пришлось отвечать не спикеру, а министру транспорта и дорожного строительства РТ Фариту Ханифову.

Сам Денис Фомин успел сказать, что разработка новая, запущена в промышленное производство в 2020 году. За три года объем поставок — около 7,5 тысячи тонн, из них 485 тонн отправлено в Татарстан.



Глава Минтранса РТ сообщил, что модификатор уже начали использовать дорожные компании «Алексеевскдорстрой» и «Волга-Автодор» при строительстве новой платной трассы Шали — Бавлы. «Еще в прошлом году начали прорабатывать материал с нашими подрядчиками. Очень пригодилось бы на больших дорогах, где мы ставим новые асфальтовые заводы», — сообщил он.

— Положили? И как? — поинтересовался президент.

— Весной-летом посмотрим, год пройдет, — уклончиво ответил Ханифов.

— Качество асфальта всегда присутствует. Бетон у нас разный. Создайте рабочую группу, — поручил Минниханов.