Землю «Пряничной фабрики» в Набережных Морквашах застроит владелец «Камского трофея»

Бизнесмен Андрей Закамский заказал экспертизу участка, на котором находится исторический памятник

Фото: Илья Горенбург/ilya.gorenburg.com

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский бизнесмен, владелец строительной компании «Эталон» и базы отдыха «Камский трофей» Андрей Закамский планирует застроить 1,5 га земли на берегу Волги в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района. На участке находится объект культурного наследия «Водно-паровая мельница «Торгового дома М.С. Корольковой и А. Барабанова с сыновьями» — о его судьбе в связи с предстоящей стройкой можно только догадываться. Подробности — в нашем материале.

Территорию рядом с кондитерской фабрикой будут застраивать

Территорию в 1,5 гектара земли на берегу Волги в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района планирует застроить владелец строительной компании «Эталон» Андрей Закамский. Предприниматель заказал государственную историко-культурную экспертизу по археологии участка, как того требует закон, поскольку здесь находится объект культурного наследия регионального значения «Водно-паровая мельница «Торгового дома М.С. Корольковой и А. Барабанова с сыновьями».

Памятник хорошо знаком верхнеуслонцам, да и казанцам, — заброшенное здание хорошо просматривается с проходящих мимо кораблей. В народе сооружение прозвали «пряничной фабрикой», поскольку сюда в годы войны эвакуировали из Москвы кондитерскую фабрику им. Бабаева.

Участок общей площадью 15 тысяч кв. м расположен в северо-восточной части села, на территории бывшей кондитерской фабрики им. Бабаева. Ранее здесь располагалась водно-паровая мельница торгового дома «М.С. Королькова и А. Барабанов с сыновьями». Сейчас на прилегающей территории расположены заброшенные здания фабрики, по периметру участка растут кустарники и сорняки, высокие деревья, с восточной стороны располагается Приволжское лесничество, посередине участка проходит грунтовая дорога.

Фото: vk.com/v_uslon

Компания

Андрей Закамский — известный в республике бизнесмен, кроме СК «Эталон», владеет также компанией «СМК Прогресс», гостиничным комплексом «Камский трофей» и рестораном «Трофей».

Летом прошлого года компания «Эталон» фигурировала в уголовном деле МВД по РТ после скандала вокруг строительства лыжно-биатлонного комплекса стоимостью 1,25 млрд рублей в поселке Мирный. В конце июля после ливня водой смыло грунт у основания лыжной трассы. На склонах появились ямы, обрушились куски дорожного покрытия. Главное следственное управление министерства квалифицировало нарушения по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Заказчиком строительства выступало ГИСУ РТ, а подрядчиками — ГУП «Татлизинг» и строительная компания Закамского. Последняя была подрядчиком еще на одной площадке, где после благоустройства потребовался ремонт. Речь идет о парке «Черное озеро», где пришлось менять 1 км покрытия беговой дорожки. Заказчиком работ в 2020 году было ГИСУ РТ. Средства были выделены из бюджета республики. Тендер выиграло ГУП «Татлизинг» и заключило договор подряда с ООО «Строительная компания «Эталон» в лице директора Андрея Закамского. Стоимость работ по контракту составила более 74,6 млн рублей.

Еще ранее, как рассказывало «Реальное время», принадлежащая бизнесмену Андрею Закамскому СК «Эталон» фигурировала и по одному уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц за уклонение от уплаты налогов. Сумма — 25 млн рублей. Должник — удмуртское ООО «Эталон», которое в 2018 году имело казанскую прописку и выполняло часть работ по благоустройству сквера на улице Абсалямова и пешеходной зоны по улице Декабристов — Фестивального бульвара, предназначенного для прохода гостей ЧМ-2018 к «Чаше».

В картотеке арбитраже можно найти спор Закамского с властями Казани, когда в июне 2022 суд отказал исполкому города в иске о сносе надстроенного этажа в ресторане «Трофей» казанского застройщика. Дважды суд поддержал мэрию, определив демонтировать надстройку. Однако кассация отменила решения и направила дело о самовольно возведенном этаже на пересмотр.

Компания «Эталон» фигурировала в уголовном деле из-за скандала вокруг строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Красная кормилица» и «Пряничная фабрика»

Территория в Верхнем Услоне, на которой планируется строительство, находится у слияния речки Морквашки с Волгой. На берегу возвышается заброшенное пятиэтажное красно-кирпичное здание водяно-паровой мукомольной мельницы, принадлежавшей до революции торговому дому «М.С. Королькова и Барабанов П.С. с сыновьями».

Мельница начала работу в 1892 году. Здесь был задействован один паровой двигатель в 435 лошадиных сил, в производстве было занято 120 человек. На водно-паровой мельнице было установлено бельгийское оборудование. В 1892 г. она дала первую продукцию — крупчатую муку из «низовой пшеницы». В первые годы после революции мельницу даже называли «Красной кормилицей». По первоначальному назначению она использовалась до середины 1920-х гг.

Водно-паровая мельница в Набережных Морквашах, 1890-1900 года. Фото: Илья Горенбург/ ilya.gorenburg.com

В годы Великой Отечественной войны в здании бывшей мельницы разместилась эвакуированная из Москвы кондитерская фабрика им. Бабаева. Здесь работали три кондитерских цеха и один цех по выпуску военной продукции, где шили военную форму и фасовали порох.

В 1948 году в здании произошел сильный пожар, после которого оно стояло заброшенным до самой перестройки. Далее «Татглавснаб» планировал переоборудовать здание под гостиницу, но задумка не была воплощена в жизнь.

Водно-паровая мельница в Набережных Морквашах, после 1950 г. Фото: Илья Горенбург/ ilya.gorenburg.com

Уже в 2010 году историческое здание выкупил частный инвестор, был произведен большой ремонт, собственник возвел новые перекрытия и устроил новую планировку.

Внешний облик здания остался почти неизменным, внутри все было благоустроено, осталось только завершить отделку, но и этому проекту не суждено было воплотиться. До сегодняшнего дня здание остается заброшенным.

Фото: vk.com/v_uslon

Работы рядом с объектом культурного наследия разрешены

В рамках государственной историко-культурной экспертизы по археологии участка, заказанной Закамским, было выдано положительное заключение на проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ по проекту строительства. Правда, эксперты оговорили, что в случае обнаружения объектов, обладающих признаками археологического наследия, заказчик обязан незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней направить в региональный орган охраны ОКН письменное заявление.

Пока неясно, что будет с самим заброшенным зданием паровой мельницы в связи с предстоящим строительством. Вместе с тем, оно является объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров РТ от 31 июля 1991 г. №337 «О включении в список памятников архитектуры местного значения архитектурных сооружений г. Казани и районов Республики Татарстан».

Редакция «Реального времени» направила запрос в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия с просьбой разъяснить — какая судьба ждет здание водно-паровой мельницы в ходе застройки территории.