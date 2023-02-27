Челнинские предприятия задолжали бюджету Татарстана более 1,2 млрд рублей

Задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам по итогам прошлого года составила более 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом сумма выросла на 329 млн рублей, сообщила заместитель руководителя исполкома Светлана Мулюкова.

По ее словам, основная причина задолженности — несвоевременная уплата налогоплательщиками налоговых платежей. Также она назвала предприятия, которые все еще не заплатили по налогам за 2022 год.

Например, ОАО «Булгарпиво» не доплатило в бюджет 122 млн рублей. Также в списках должников значатся ООО «ТК ТРАНСАВТО» (15,4 млн рублей), АО «Камгэсэнергострой» (6,3 млн), ООО «Эпсилон-Лизинг» (4,7 млн) и другие.

Фото: nabchelny.ru

В сентябре в Набережных Челнах две строительные организации задолжали более 1,5 млн рублей налогов. В отношении них судебные приставы возбудили исполнительные производства.

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Айрат Назипов