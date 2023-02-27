Полицейские задержали 16 подростков в казанском ТЦ «Тандем»

В отдел полиции «Московский» доставили 16 подростков, которые, предположительно, нарушили общественный порядок в ТЦ «Тандем». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УМВД по Казани:

— В отдел полиции «Московский» города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения. Молодых людей доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в торговых центрах по всей России начались массовые задержания подростков, относящих себя к новой агрессивной субкультуре «ЧВК Редан». Они называют себя «пауками», ходят с длинными волосами и изображениями паука и цифры «4», большинству из них около 15 лет.

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Айрат Назипов