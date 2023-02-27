В Казани выросло число зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м, заявил начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

— Общее число регистрируемых преступлений практически осталось на уровне прошлого года. Прирост составил всего 1%. И в основном за счет инициативно выявленных преступлений превентивного характера и в сфере незаконного оборота наркотиков, — сообщил он.

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По словам Надира Закирова, в 2022 году в Казани сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.

— И эти результаты превышают итоги не только 2021 года, но и предыдущих пяти лет. Общая раскрываемость повысилась и составила без малого 40%. Аналогичная ситуация по тяжким и особо тяжким преступлениям, — заявил начальник управления МВД России по Казани.

скриншот трансляции

Напомним, в начале 2023 года, в новогодние каникулы, в столице Татарстана зарегистрировали 260 преступлений. Их число не превысило показатели аналогичного периода прошлого года.



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Татьяна Демина