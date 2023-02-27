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В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

17:20, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму повторно внесли законопроект о запрете распространять информацию с пропагандой чайлдфри среди детей, документ доступен в электронной базе данных.

Согласно документу, предлагается считать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей.

Авторами выступили депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана, они же вносили законопроект в сентябре прошлого года. Тогда правительство не поддержало документ и отправило его на доработку.

В России 34% опрошенных не поддерживают предложение запретить пропаганду идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Законопроект одобряет 41% опрошенных россиян: по их мнению, пропаганда отказа от рождения детей приведет к серьезным экономическим и гуманитарным последствиям для страны: «А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?»; «Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Башкортостан

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