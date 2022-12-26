Итоги дня: саммит СНГ, итоговая статья Медведева, пресс-конференция Минниханова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 декабря:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» о том, как организовано шефство республики над Лисичанском. По его словам, РТ активно поддерживает новые российские регионы, с первых дней направляя туда значительный объем гуманитарной помощи, а также помогает с кадрами, оборудованием и материалами. Минниханов заключил, что «в целом нам предстоит еще много работы, мы и дальше продолжим помогать, нельзя оставлять людей без внимания. Наша моральная, материальная поддержка важна и нужна».
- Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Ее займет заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также в состав комиссии вошел и глава МЧС России Александр Куренков. В состав коллегии комиссии президент включил сразу 10 человек и вывел из нее еще 14 участников.
- Президент Татарстана на пресс-конференции сообщил, что из двух победивших в международном конкурсе проектов Соборной мечети Казани выберут и реализуют лишь один. Он отметил, что «в части площадки под строительство — там была зона развлечений, мы ей выбрали новую площадку». Президент обратил внимание на то, что на этой площадке уже начались инженерные работы. Один из победивших проектов Соборной мечети Казани он назвал «более современным», второй — классическим. Оба рассчитаны на 10 тысяч человек. Строительство мечети начнется в 2023 году.
- Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о состоянии дорог и тротуаров города после декабрьских снегопадов. Качество уборки он оценил как неудовлетворительное. Градоначальник обратил внимание на то, что с начала декабря в столице Татарстана выпало 130% месячной нормы осадков. «Но стихия стихией, остановить жизнь в городе нельзя», — заявил он.
- До боя курантов, знаменующего наступление нового года, остается меньше недели. 2022-й запомнится однозначно всем, но со временем, как и другие годы, станет лишь историей, которую будут изучать по учебникам. Впереди непредсказуемый 2023-й. И несмотря на непростую ситуацию и неопределенность, ждать от него хочется лишь хорошего. Две недели назад «Реальное время» запустило опрос, в котором наши читатели могли рассказать, каких событий они ждут от наступающего 2023 года — об итогах опроса читайте в нашем материале.
- Президент России Владимир Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ. По его словам, товарооборот стран СНГ до конца года может составить $100 млрд долларов. Также Путин отметил, что из-за роста угроз и вызовов, между участниками СНГ возникают разногласия, но главы государств готовы их решать.
- Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал шесть главных, по его мнению, итогов уходящего года — нацизм рядом, иллюзии закончились, мир захватила эпидемия русофобии. Экс-президент России перечислил важнейшие события и открытия 2022 года. Запад загнал себя в изоляцию, а Россиия «не выживает, а живет», считает он, добавляя, что ядерного «апокалипсиса пока не будет».
- В Татарстане вынесли первые приговоры с использованием новых норм закона против нарушителей ПДД, используя новеллу законодательства. Зоной, свободной от пьяных водителей, может вскоре стать Кукморский район Татарстана. Там первыми в республике начали применять новый законный способ борьбы с нарушителями-рецидивистами — изымать в доход государства автомобили как орудия преступления. Приговоры в части конфискации первые осужденные даже не оспаривали. Руководство ГАИ Татарстана ноу-хау пока не комментирует, представители общественности оценивают новый способ борьбы с дорожным пьянством неоднозначно.
- Как выяснило «Реальное время», Минтруд Татарстана подготовил проект постановления кабмина об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области — размер выплаты составит 100 тысяч рублей на человека. Ее получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию республики.
- Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что пока курс еще колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года. Зампред ЦБ признал, что ослабление рубля отразится на росте цен. Каждые 10% движения обменного курса добавят инфляции порядка 0,5—0,6%. Они реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6—12 месяцев.
- Порядка 4,5 млрд рублей вложений требуется электротранспорту Казани, чтобы жители татарстанской столицы не лишились возможности передвигаться на трамваях и троллейбусах. Предстоит масштабная работа по обновлению инфраструктуры и подвижного состава, чтобы удержать предприятие с высоким износом фондов на плаву. Возглавивший МУП «Метроэлектротранс» прошлой весной экс-глава транспортного комитета города Айдар Абдулхаков за полтора года работы на новом посту провел ряд реформ. Подробнее о том, что изменилось в работе электротранспорта, как это отразилось на пассажиропотоке, какие новшества ждут казанское метро, и насколько выросла выручка организации — руководитель предприятия рассказал в интервью «Реальному времени».
- 2022 год принес в IT-сферу России максимальную турбулентность. С одной стороны, рвались связи с давними зарубежными партнерами. С другой — радикально менялся запрос российских клиентов: как и вся экономика страны, IT пришлось резко перепрыгивать на рельсы импортозамещения. С третьей — нужно продолжать думать о международных связях и искать ключевых партнеров в дружественных странах. Татарстанская ГК ICL наглядно демонстрирует: со всеми этими вызовами можно и нужно справляться. Большие потрясения несут большие возможности. Сергей Соловьев, директор сервисно-продуктового кластера, заместитель генерального директора ГК ICL, в большом интервью рассказывает, как прощались с Fujitsu, за счет чего в 2022 году в полтора раза вырос объем реализации, чего сегодня хотят российские клиенты и останется ли российская сфера IT в полной изоляции (спойлер: нет).
- По сообщениям СМИ, повышать тарифы на коммунальные услуги предложили с учетом платежеспособности населения, с инициативой выступили в Общественном совете при Минстрое России. При изменении тарифов предлагается анализировать, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения. Оценивать доступность тарифов необходимо для того, чтобы большинство людей могли оплачивать квитанции, а остальные бы получали адресные субсидии.
- Правительство России направит на ремонт и строительство дорог в Татарстане, Камчатском крае и Крыму более 3 млрд рублей. За счет этих средств планируется: привести в порядок подъездные пути к аэропортам; улучшить автодороги регионального и местного значения; продолжить строительство широтной магистрали скоростного движения — Вознесенского тракта. Еще свыше 7 млрд рублей выделят на строительство мостового перехода в 1,5 км через Обь в Новосибирске. Запуск движения по этому маршруту облегчит выход на федеральные автомобильные дороги, включая Чуйский тракт.
- Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказался за необходимость возрождения в стране Министерства геологии России — он отметил, что «270 лет (из 300-летней истории) вопросы недр и геологии были приоритетными, но в последние 30 лет едва не «убили» геологию». Президент Союза нефтегазопромышленников считает, что «Минприроды занимается мусором (мусорной реформой) и отходами и им не хватает времени для нефти и газа».
- Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал, почему власти НМР решили уйти от строительства многополосных магистралей, с какими финансовыми результатами третий по величине район Татарстана завершает непростой 2022 год, в чем основные проблемы Нижнекамска, а также о том, какие из них удалось решить, а какие городские проблемы перетекут в следующий период.
- Замначальника управления цифровизации Росавиации арестовали по обвинению в коррупции — Александр Матюшкин заключен под стражу до 24 февраля. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Матюшкину грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В пресс-службе Росавиации сообщили, что недавно принятый на работу сотрудник «задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования».
- В Набережных Челнах простились с мобилизованным врачом Николаем Зотовым, сообщил мэр города Наиль Магдеев. По словам челнинского градоначальника, одна из улиц в автограде будет названа именем Николая Зотова.
- За селекцию в казанском «Рубине» отвечает бывший президент клуба Дмитрий Самаренкин. По сообщениям СМИ, Самаренкин сам звонит футболистам и ведет с ними переговоры. При этом на данный момент официально спортивным директором клуба является Олег Яровинский.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании в субботу принял бюджет на январь 2023 года, а еще на I квартал 2023-го. Принято решение о продолжении работы по всем направлениям деятельности Группы «Татнефть» за пределами России. Также была согласована цена приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи имущества.
- На заключительном в этом году заседании совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» выделил еще несколько перспективных технологий, которые обладают прикладным потенциалом импортозамещения, например, Рустам Минниханов призвал расширять посевные площади конопли, потому что «у порохового завода сейчас большая потребность (в целлюлозе, — прим. ред.), и мы можем выйти на крупные объемы». В 2023 году под посевные площади выделено почти в три раза больше площадей по сравнению с 2019-м — 740 га. В итоге власти хотят получить большой урожай новой культуры и попробовать заменить ею узбекский хлопок, но все упирается в «экономику». Особого внимания, как обычно, заслужили разработки в сфере сверхкритических материалов, но и тут вопрос поставили на «стоп» — нет отечественных мономеров. Детали — в материале «Реального времени».
- Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов по итогам 2022 года. Рейтинговым баллом исследования стало среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
- В новогодние каникулы наземный общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. Автобусы, троллейбусы и трамваи в новогодние выходные начнут выходить на маршрут в 05:30 и будут курсировать по Казани до 23:20. Метрополитен будет работать с 06:00 до 00.00. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, наземный общественный транспорт Казани будет работать до 02:00. В первый день 2023 года автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать с 07:30. Добавим, что муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно с 31 декабря по 8 января.
- Каток в парке «Черное озеро», открытие которого планировалось на понедельник, 26 декабря, сможет принять гостей на день позже — во вторник, 27 декабря. Открытие катка переносится уже второй раз из-за погодных условий — на этот раз выйти горожанам на лед помешали обильные снегопады.
- Уходящий 2022 год был для Нижнекамска довольно продуктивным, несмотря на проблемы в экономике и санкционное давление. Промышленность города заточена на экспорт — на нее приходится 30% в общем объеме республиканского экспорта. Ни на один день не был свернут ни один инвестпроект. Рост валовой продукции предприятий ожидается на уровне 160%. Индекс промпроизводства составил почти 2%.
- В Казани уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 2,5 раза. Обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу, медработники работают в условиях повышенной нагрузки.
- Прототипы электромобилей e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний, их опытное производство на заводе «Lada Ижевск» стартует с конца 2023 года, сообщили в компании, также отметив, что в конце 2023 года машины будут выпускать как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона.
- Специалисты в Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Погибший 4 месяца находился в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай в Южной Корее.
Ключевые события 306-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Саратовской области над военным аэродромом «Энгельс» российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. В результате падения его обломков погибли трое военнослужащих технического состава.
- В Минобороны России сообщили, что в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ.
- В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».
- В районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены три украинские гаубицы Д-30.
- В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка.
- В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области.
- Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Байрак Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесТранспортАвтоТехнологииITЭкономикаФинансыПромышленностьАгропром
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