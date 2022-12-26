Совет директоров «Татнефти» принял бюджет на первый квартал 2023 года

Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании в субботу принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал 2023-го, выяснило «Реальное время».

Принято решение о продолжении работы по всем направлениям деятельности Группы «Татнефть» за пределами России.



К сведению принята информация об исполнении программы геолого-разведочных работ за 2022 год и о состоянии нефтегазовых проектов за пределами России, а еще о результатах работы с научно-техническими институтами. Решено продолжить работу по реализации инновационной деятельности.

На заседании был принят проект плана работы совета директоров на первое полугодие 2023 года. Предусмотрено внесение оперативных изменений при необходимости. Согласована цена приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи имущества. Сведения об условиях сделки не раскрываются.

Наблюдательный совет утвердил новые положения «О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» и «О Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новых редакциях.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

В прошлый четверг должно было состояться внеочередное собрание акционеров «Татнефти». Его не провели из-за отсутствия кворума. Ожидается, что оно пройдет 27 декабря в форме заочного голосования.

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Маргарита Головатенко