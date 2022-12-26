Татарстан выплатит беженцам из Херсона по 100 тысяч рублей на имущество

Фото: Максим Платонов

Выплата будет единовременной

Как выяснило «Реальное время», Минтруд Татарстана подготовил проект постановления Кабмина об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Ее получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию республики.

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на человека. Она будет единовременной. Для получения ее гражданин, законный представитель или лицо, уполномоченное им действовать на основании оформленной в РФ доверенности, представляет в соцзащиту или МФЦ следующие документы (оригиналы и копии):

заявление;

документы, удостоверяющие личность гражданина, членов его семьи (паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, удостоверяющие личность, в том числе выданные на Украине);

документ, удостоверяющий факт постоянного проживание в Херсоне или части Херсонской области гражданина;

сведения о реквизитах лицевого счета гражданина, открытого в банке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоит отметить, что документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на русский.

— В случае отсутствия у гражданина документа(ов), подтверждающих проживание в г. Херсоне или части Херсонской области до 13 октября 2022 г., территориальный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов направляет запрос в уполномоченный орган Херсонской области с целью подтверждения его проживания на территории г. Херсона и Херсонской области, — отмечается в проекте постановления.

Основаниями для отказа служат непредоставление части документов и получение единовременной выплаты в другом регионе России.

Татарстану выделили 33,8 миллиона рублей на возмещение расходов на проживание и питание беженцев

В Татарстан беженцы с Украины начали прибывать в марте. Так, в начале апреля в Казань на центральный железнодорожный вокзал прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

В июне правительство России выделило Татарстану 33,8 млн рублей на возмещение расходов на проживание и питание беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и с Украины в пунктах временного размещения. Всего на эти цели Кабмин направили 1,3 млрд рублей. Средства получат почти 40 регионов, больше всего выделяется Воронежской области (182,6 млн рублей), Ростовской области (122,7 млн рублей) и Подмосковью (111,5 млн рублей).

В ноябре также сообщалось, что жители Херсонской области, не покинувшие регион по причине исполнения должностных обязанностей или участия в спецоперации, имеют право на сертификаты для приобретения жилья в других субъектах России.

— Получателями социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, подтверждающих права гражданина на такую социальную выплату, являются все жители Херсонской области, кто выехал в другие субъекты РФ, а также граждане, не покинувшие Херсонскую область по причине исполнения ими должностных обязанностей в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ или участия в СВО, — говорится в сообщении.

Дарья Пинегина