Из двух победивших проектов Соборной мечети Казани выберут и реализуют один

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Из двух победивших в международном конкурсе проектов Соборной мечети Казани выберут и реализуют лишь один. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— В части площадки под строительство — там была зона развлечений, мы ей выбрали новую площадку. Но на этой площадке нужны инженерные работы провести, связанные с ливневками. То есть работы мы уже там начали, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Алексей Гинзбург (Ginzburg Architects), один из победителей конкурса)

Один из победивших проектов Соборной мечети Казани он назвал «более современным», второй — классическим. Оба рассчитаны на 10 тысяч человек.

— В ближайшее время будут все решения приняты. Выбрать не так просто, — заявил Рустам Минниханов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Айвар Саттаров, один из победителей конкурса)

Напомним, победителями открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории стали Айвар Саттаров — эскиз №8 и архитектурное бюро Ginzburg Architects — эскиз №15. Итоги подвели в начале июля.

Решение члены конкурсной комиссии принимали коллегиально. Власти Татарстана не принимали участия с какими-то рекомендациями или наставлениями. Конкретного технического задания у конкурсантов не было. Имелось лишь несколько параметров: это должна быть мечеть на 10 тысяч человек, размещенная на территории 8,2 га.



О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Первый камень мечети заложили 20 мая. Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.



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Татьяна Демина, Радиф Кашапов