«РБ Спорт»: селекцией «Рубина» занимается Дмитрий Самаренкин

За селекцию в казанском «Рубине» отвечает бывший президент клуба Дмитрий Самаренкин. Об этом пишет «РБ Спорт».

По информации издания, Самаренкин сам звонит футболистам и ведет с ними переговоры. При этом на данный момент официально спортивным директором клуба является Олег Яровинский.

Дмитрий Самаренкин родился 3 июня 1969 года в Набережных Челнах. С 2007 по 2011 год занимал пост президента клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань». В августе того же года занял аналогичную должность в футбольном клубе «Рубин». Но уже меньше чем через год покинул команду из-за разногласий с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. К слову, за время совместной работы тренера и президента казанская команда стала обладателем Кубка России в 2012 году. Сейчас Самаренкин состоит в партии «Единая Россия» и является членом Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Фото: s.tnv.ru

Напомним, своей должности в ближайшем будущем может лишиться гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Его с высокой долей вероятности сменит глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

При этом сам «Рубин» вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Айрат Назипов