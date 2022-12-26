В новогодние каникулы общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В новогодние каникулы наземный общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Автобусы, троллейбусы и трамваи в новогодние выходные начнут выходить на маршрут в 5.30 и будут курсировать по Казани до 23.20. Метрополитен будет работать с 6.00 до 00.00.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, наземный общественный транспорт Казани будет работать до 02.00. В первый день 2023 года автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать с 07.30.

Скриншот трансляции

Напомним, Новый год жители и гости столицы Татарстана смогут встретить на двух праздничных площадках. В парке «Черное озеро», где праздничная программа продлится до 3.00, и у Центра семьи «Казан» — до 02.00.

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Татьяна Демина