Дважды пойманных за рулем пьяниц приговорили к конфискации

В Татарстане вынесли первые приговоры с использованием новых норм закона против нарушителей ПДД, используя новеллу законодательства

Зоной, свободной от пьяных водителей, может вскоре стать Кукморский район Татарстана. Там первыми в республике начали применять новый законный способ борьбы с нарушителями-рецидивистами — изымать в доход государства автомобили как орудия преступления. Как выяснило «Реальное время», приговоры в части конфискации первые осужденные даже не оспаривали. Руководство ГАИ Татарстана ноу-хау пока не комментирует, представители общественности оценивают новый способ борьбы с дорожным пьянством неоднозначно.

В собственность государства укатили «Окушку» и «Ладу»



Самым «пьяным» в Татарстане Кукморский район не назовешь. С января по ноябрь этого года там зафиксировано лишь три аварии с участием нетрезвых водителей. Обошлось без жертв, но ранения получили пятеро. За 11 месяцев прошлого года те же показатели были вдвое выше — 6 «пьяных» ДТП, в которых один человек погиб и девять пострадали.

Как выяснило «Реальное время», новую норму права в Кукморе взяли на вооружение еще после вступления в силу соответствующих поправок в УК и УПК РФ 25 июля 2022 года. А применять начали после того, как до суда дошли уголовные дела о преступлениях, совершенных после этой даты.



Фото: Максим Платонов

Первый приговор вынесли 26 октября в отношении 43-летнего рабочего фермы Ильшата Гатауллина, который в декабре 2020-го был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года за отказ проходить проверку на алкоголь (ст.12.26 КоАП РФ). Новые права по истечении срока наказания получать не стал. 2 сентября 2022 года, выпив пива, сел за руль «Лады» двенадцатой модели и отправился из Верхнего Казаклара в Нижний. На въезде во вторую деревню попался патрульным ГАИ. Запах спиртного стал основанием предложить водителю подуть в «Алкотектер», а затем — пройти медосвидетельствование. Гатауллин отказался.

Его машину увезли на спецстоянку, а самого привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ — она предусматривает наказание для тех, кого пьяные аварии и лишение прав не отучили ездить под градусом. В суде Гатауллин вину полностью признал и получил 60 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 1 год 11 месяцев. Также в приговоре председательствующий судья Марат Муратшин указал — вещественное доказательство преступления — автомобиль обвиняемого принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, то есть конфисковать.

6 декабря председатель суда Рамис Мутиев постановил конфисковать «Окушку» у ранее судимого и лишенного прав Александра Моисеева, который 12 октября в родном селе Лубяны также отказался пройти проверку на алкоголь. И с учетом рецидива был приговорен к 8 месяцам колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами еще два года после освобождения. Этот приговор также вступил в силу и не оспаривался.

Поскольку автомобили на спецстоянке, никаких проблем с их конфискацией не будет.

Фото realnoevremya.ru

Третьего от конфискации спасла жена

Еще двух обвиняемых из числа водителей-пьяниц Кукморский суд наказал обязательными работами, но конфисковать машины не смог. В первом случае автомобиль, нажитый в браке, был совместной собственностью подсудимого и его жены. Во втором случае владельцем орудия преступления — трактора «Беларус» — оказался отец пьяного водителя. 22 декабря тракториста приговорили к 170 часам обязательных работ.

Всего с начала 2022 года в Кукморский райсуд поступило 19 уголовных дел в отношении тех водителей, за плечами у которых уже есть лишение прав по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от медосвидетельствования), а то и приговор за пьяный прокат с тяжелыми последствиями для других.



В целом по Татарстану таких дел — сотни. Но законодательное ноу-хау широкого применения в судах республики пока не получило. К слову, государственный и муниципальный автопарк теперь может пополняться не только за счет злоупотребляющих спиртным водителей, признанных виновными в преступлении по статье 264.1 УК РФ. Новые поправки в части конфискации также распространили на тех, кто попался при повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час (имея за плечами штраф либо судимость за те же нарушения) — ст. 264.2 УК РФ, и за управление автомобилем после лишения водительских прав ввиду правонарушения либо приговора — ст. 264.3 УК РФ.

Фото: Максим Платонов

В целом по Татарстану за 11 месяцев 2022 года отмечено существенное снижение и пьяных аварий — с 270 до 211. Жертв таких ДТП в сравнении с тем же периодом прошлого года, также стало меньше.

Так, с января по ноябрь 2021-го в республике по вине нетрезвых водителей погибли 60 человек (в 2022-м — 36), ранения получил 371 (против 287).

При этом цифра пойманных под градусом водителей (или отказавшихся сдавать анализы на алкоголь) за год практически незначительно возросла. За 11 месяцев текущего года в Татарстане составлено 12 тысяч 810 протоколов на таких нарушителей (на 60 протоколов больше, чем за тот же период 2021-го). Ведь количество попавшихся алконавтов сопоставимо с численностью населения самого маленького города республики — Тетюши. И если над каждым из этой армии нарушителей будет висеть угроза конфискации авто при повторном выезде после рюмки, бокала, стакана, бутылки, возможно, и пьяных аварий станет меньше.

Рифкат Минниханов: «Любое ужесточение в этой сфере дает результат»

Первый законопроект о конфискации авто у пьяных в Госдуму РФ направлялся еще в 2013 году. Его инициатором был один из депутатов от ЛДПР. Тогда эту идею не поддержали. В отличие от соседней Республики Беларусь, где в том же 2013-м решили перенять опыт Франции, Литвы и Швейцарии. В 2015-м Генпрокуратура Беларуси сообщала — эффектом от новой нормы довольны: в 2014-м количество попавшихся инспекторам пьяных водителей сократилось на 31 процент — до 2212 человек, и тенденция к сокращению сохраняется.

«Мы достигли того, что снизилось количество погибших и раненых в результате аварий вдвое», — подтверждал информацию замначальника управления ГАИ МВД Беларуси Вадим Гаркун, отмечая, всего за год у пьяных водителей изъяли 1600 легковушек, 206 мопедов, 107 мотоциклов и 29 единиц сельхозтехники, а всего — 2026 единиц автотранспорта.

В странах Востока наказания куда жестче — от 40 ударов палкой до 10 лет тюрьмы, а то и смертной казни — в случае гибели людей по вине пьяного.

Насколько эффективной станет норма о конфискации в России — покажет время. Пока сообщается лишь о единичных фактах изъятия авто в отдельных регионах — Красноярском крае, Марий Эл, Якутии, Татарстане.

— Если появилась такая норма и ее начали применять — это хорошо. Для меня это новость, — комментирует ноу-хау директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», экс-начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов. — Любое ужесточение в этой сфере дает результат — спасенные жизни. Вопрос с конфискацией много муссировали. Раньше нас Белоруссия пошла этим путем. А у нас законодатель долго не мог принять решение. Думаю, если рассказывать о таких фактах — люди будут бояться, начнут задумываться — садиться ли за руль нетрезвыми. Ведь угроза лишения прав и штраф в 30 тысяч рублей не всех останавливают. Хотя и эта мера дает свой результат, как и приборы фотофиксации.

У казанского адвоката и автомобилиста со стажем Мидхата Курманова отношение к новой норме неоднозначное:

— Первый раз об этом слышу, и думаю, что конфискация частной собственности — это все-таки не совсем в рамках закона. Думаю, можно было бы сделать сами наказания жестче: поймали второй раз пьяным — сразу лишение свободы. Пусть это будет всего год лишения, но надо, чтобы у людей мозги заработали. А так — обязательные работы, штрафы... Да, в статье 264.1 УК РФ и сейчас предусмотрен один из видов наказания — лишение свободы до 2-3 лет, но применяется это редко. И надо бы прописать в законе четче — от 1 до 3 лет, чтобы у суда не было возможности снижать срок... С нормой о конфискации — та же история, она же может применяться, а может не применяться — на усмотрение суда. Так что одинаково жестким для всех закон не будет, значит, цель законодателя не достигнута.

Юрист регионального отделения Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем не исключает, что угроза лишиться авто обернется новым витком коррупции в отношениях между инспекторами и водителями: «Под страхом лишения автомобиля человек будет предлагать более высокие суммы». Еще одним спорным моментом он считает также вопрос о собственности авто:



— Даже если машина оформлена на кого-то из супругов, наказывается не только он — вся семья. А если за руль сел вообще чужой собственнику человек, дальний родственник какой-то? Или машина организации принадлежит? Все будет зависеть от практики применения этой нормы. С одной стороны, если человек «не вылечивается» и снова садится за руль пьяным, нужны кардинальные меры. С другой, пьянство в обществе — это комплексная проблема, и одними наказаниями ее не решить...