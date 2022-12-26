Дважды пойманных за рулем пьяниц приговорили к конфискации
В Татарстане вынесли первые приговоры с использованием новых норм закона против нарушителей ПДД, используя новеллу законодательства
Зоной, свободной от пьяных водителей, может вскоре стать Кукморский район Татарстана. Там первыми в республике начали применять новый законный способ борьбы с нарушителями-рецидивистами — изымать в доход государства автомобили как орудия преступления. Как выяснило «Реальное время», приговоры в части конфискации первые осужденные даже не оспаривали. Руководство ГАИ Татарстана ноу-хау пока не комментирует, представители общественности оценивают новый способ борьбы с дорожным пьянством неоднозначно.
В собственность государства укатили «Окушку» и «Ладу»
Самым «пьяным» в Татарстане Кукморский район не назовешь. С января по ноябрь этого года там зафиксировано лишь три аварии с участием нетрезвых водителей. Обошлось без жертв, но ранения получили пятеро. За 11 месяцев прошлого года те же показатели были вдвое выше — 6 «пьяных» ДТП, в которых один человек погиб и девять пострадали.
Как выяснило «Реальное время», новую норму права в Кукморе взяли на вооружение еще после вступления в силу соответствующих поправок в УК и УПК РФ 25 июля 2022 года. А применять начали после того, как до суда дошли уголовные дела о преступлениях, совершенных после этой даты.
Первый приговор вынесли 26 октября в отношении 43-летнего рабочего фермы Ильшата Гатауллина, который в декабре 2020-го был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года за отказ проходить проверку на алкоголь (ст.12.26 КоАП РФ). Новые права по истечении срока наказания получать не стал. 2 сентября 2022 года, выпив пива, сел за руль «Лады» двенадцатой модели и отправился из Верхнего Казаклара в Нижний. На въезде во вторую деревню попался патрульным ГАИ. Запах спиртного стал основанием предложить водителю подуть в «Алкотектер», а затем — пройти медосвидетельствование. Гатауллин отказался.
Его машину увезли на спецстоянку, а самого привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ — она предусматривает наказание для тех, кого пьяные аварии и лишение прав не отучили ездить под градусом. В суде Гатауллин вину полностью признал и получил 60 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 1 год 11 месяцев. Также в приговоре председательствующий судья Марат Муратшин указал — вещественное доказательство преступления — автомобиль обвиняемого принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, то есть конфисковать.
6 декабря председатель суда Рамис Мутиев постановил конфисковать «Окушку» у ранее судимого и лишенного прав Александра Моисеева, который 12 октября в родном селе Лубяны также отказался пройти проверку на алкоголь. И с учетом рецидива был приговорен к 8 месяцам колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами еще два года после освобождения. Этот приговор также вступил в силу и не оспаривался.
Поскольку автомобили на спецстоянке, никаких проблем с их конфискацией не будет.
Третьего от конфискации спасла жена
Еще двух обвиняемых из числа водителей-пьяниц Кукморский суд наказал обязательными работами, но конфисковать машины не смог. В первом случае автомобиль, нажитый в браке, был совместной собственностью подсудимого и его жены. Во втором случае владельцем орудия преступления — трактора «Беларус» — оказался отец пьяного водителя. 22 декабря тракториста приговорили к 170 часам обязательных работ.
Всего с начала 2022 года в Кукморский райсуд поступило 19 уголовных дел в отношении тех водителей, за плечами у которых уже есть лишение прав по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от медосвидетельствования), а то и приговор за пьяный прокат с тяжелыми последствиями для других.
В целом по Татарстану таких дел — сотни. Но законодательное ноу-хау широкого применения в судах республики пока не получило. К слову, государственный и муниципальный автопарк теперь может пополняться не только за счет злоупотребляющих спиртным водителей, признанных виновными в преступлении по статье 264.1 УК РФ. Новые поправки в части конфискации также распространили на тех, кто попался при повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час (имея за плечами штраф либо судимость за те же нарушения) — ст. 264.2 УК РФ, и за управление автомобилем после лишения водительских прав ввиду правонарушения либо приговора — ст. 264.3 УК РФ.
В целом по Татарстану за 11 месяцев 2022 года отмечено существенное снижение и пьяных аварий — с 270 до 211. Жертв таких ДТП в сравнении с тем же периодом прошлого года, также стало меньше.
Так, с января по ноябрь 2021-го в республике по вине нетрезвых водителей погибли 60 человек (в 2022-м — 36), ранения получил 371 (против 287).
При этом цифра пойманных под градусом водителей (или отказавшихся сдавать анализы на алкоголь) за год практически незначительно возросла. За 11 месяцев текущего года в Татарстане составлено 12 тысяч 810 протоколов на таких нарушителей (на 60 протоколов больше, чем за тот же период 2021-го). Ведь количество попавшихся алконавтов сопоставимо с численностью населения самого маленького города республики — Тетюши. И если над каждым из этой армии нарушителей будет висеть угроза конфискации авто при повторном выезде после рюмки, бокала, стакана, бутылки, возможно, и пьяных аварий станет меньше.
Рифкат Минниханов: «Любое ужесточение в этой сфере дает результат»
Первый законопроект о конфискации авто у пьяных в Госдуму РФ направлялся еще в 2013 году. Его инициатором был один из депутатов от ЛДПР. Тогда эту идею не поддержали. В отличие от соседней Республики Беларусь, где в том же 2013-м решили перенять опыт Франции, Литвы и Швейцарии. В 2015-м Генпрокуратура Беларуси сообщала — эффектом от новой нормы довольны: в 2014-м количество попавшихся инспекторам пьяных водителей сократилось на 31 процент — до 2212 человек, и тенденция к сокращению сохраняется.
«Мы достигли того, что снизилось количество погибших и раненых в результате аварий вдвое», — подтверждал информацию замначальника управления ГАИ МВД Беларуси Вадим Гаркун, отмечая, всего за год у пьяных водителей изъяли 1600 легковушек, 206 мопедов, 107 мотоциклов и 29 единиц сельхозтехники, а всего — 2026 единиц автотранспорта.
В странах Востока наказания куда жестче — от 40 ударов палкой до 10 лет тюрьмы, а то и смертной казни — в случае гибели людей по вине пьяного.
Насколько эффективной станет норма о конфискации в России — покажет время. Пока сообщается лишь о единичных фактах изъятия авто в отдельных регионах — Красноярском крае, Марий Эл, Якутии, Татарстане.
У казанского адвоката и автомобилиста со стажем Мидхата Курманова отношение к новой норме неоднозначное:
Юрист регионального отделения Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем не исключает, что угроза лишиться авто обернется новым витком коррупции в отношениях между инспекторами и водителями: «Под страхом лишения автомобиля человек будет предлагать более высокие суммы». Еще одним спорным моментом он считает также вопрос о собственности авто:
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