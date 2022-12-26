Муниципальные парковки Казани в новогодние каникулы будут работать бесплатно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние каникулы — с 31 января по 8 января — муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Напомним, исполком Казани в этом месяце установил на 2023 год даты, когда муниципальные парковки в городе будут работать бесплатно. Помимо новогодних выходных, горожане смогут бесплатно воспользоваться ими 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня, 30 августа, 6 ноября, а также в дни Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Работу наземного общественного транспорта Казани в новогодние каникулы организуют по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен будет работать с 6.00 до 24.00.



В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, наземный общественный транспорт Казани будет работать до 02.00. В первый день 2023 года автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать с 07.30.

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Татьяна Демина