Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России
Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов по итогам 2022 года, подготовленном экспертами агентства «РИА Рейтинг».
Рейтинговым баллом исследования стало среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Тройку лидеров составили Москва (итоговый бал — 83,604), Санкт-Петербург (81,769) и Московская область (73,187). Итоговый балл Татарстана — 68,184. Пятерку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (64,081).
Столица Татарстана вошла в число самых популярных направлений для проведения новогодних праздников. Рейтинг традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург: на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11%.
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