«Известия»: цены на ЖКУ в России предлагают повышать с учетом платежеспособности граждан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Повышать тарифы на коммунальные услуги предложили с учетом платежеспособности населения, с инициативой выступили в Общественном совете при Минстрое России, сообщают «Известия».



При изменении тарифов предлагается анализировать, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения, рассказала руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирина Булгакова.

Она указала, что оценивать доступность тарифов необходимо для того, чтобы большинство людей могли оплачивать квитанции, а остальные бы получали адресные субсидии. Тем более что существующие методики позволяют выяснить, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и расходов граждан, сколько граждан в определенном регионе могут без ущерба для себя платить по счетам, а еще сколько граждан могут нуждаться в деньгах на основные продукты.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Так, в Татарстане сумма просроченной задолженности только за газ на 1 декабря составила 280,7 млн рублей. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года фиксируется снижение на 99,8 млн рублей.

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Маргарита Головатенко