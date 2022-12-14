Каких событий вы ждете в 2023 году? Поделитесь с аудиторией «Реального времени»!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уходящий 2022 год однозначно войдет в историю как год начала специальной военной операции на Украине, объявления первой в истории новейшей России частичной мобилизации и расширения и без того необъятной территории государства за счет четырех новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Список можно продолжать долго, учитывая, каким богатым на события выдался год.



Они остаются в истории, а жизнь продолжается — грядут новые, не менее значимые и важные события как в жизни каждого, так и для отдельно взятых городов, регионов и стран, и даже всего мира. До конца 2022 года остается 2,5 недели, а значит, пора подводить его итоги и строить планы на 2023-й, каким бы непредсказуемым он ни выдался.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В следующем году ожидается запуск долгожданного участка трассы М-12 от Москвы до Казани и, вероятно, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, без которого остался 2022 год. В Казани должны начаться две масштабные стройки — Соборной мечети и нового театра имени Галиаскара Камала, а в мире, возможно, наконец-то завершится пандемия коронавируса.

Какие-то события пройдут по плану, какие-то отменят или перенесут на другой год, а что-то случится неожиданно. Остается лишь ждать.

Какого значимого события вы ждете в наступающем 2023 году? Это может быть глобальное событие или сугубо личное, важное именно для вас, как рождение ребенка или долгожданный отдых. Напишите то, чего ожидаете именно вы. Благодаря вашим сообщениям мы составим представление о том, что действительно важно для нас с вами в следующем году, и опубликуем об этом большой материал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина