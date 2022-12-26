Дмитрий Медведев об итогах 2022 года: «Бесконечные мутные потоки циничной лжи»

Зампредседателя Совета безопасности России назвал шесть главных, по его мнению, итогов уходящего года

Нацизм рядом, иллюзии закончились, мир захватила эпидемия русофобии, считает заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент страны Дмитрий Медведев. В своей большой итоговой статье для «Российской газеты» он перечислил важнейшие события и открытия 2022 года. Запад загнал себя в изоляцию, а России «не выживает, а живет», считает он, добавляя, что ядерного «апокалипсиса пока не будет».

Близится к завершению 2022 год. Сложный, грозный, драматичный. Год на пороге новой эпохи, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных «центров силы» до повседневного уклада жизни множества людей. Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия. Они изрядно одряхлели и не выполняют своих задач. Часть из них стала чисто декоративной, другие пытаются сохранить былое влияние, правда, не очень успешно. Какие-то только формируются…

Спустя много лет и даже поколений историки, конечно, вынесут вневременной вердикт — что же все-таки происходило в наши дни и к какому завершению пришло. Время рассудит всех. Эксперты будущего «сдуют пыль» с цифровой информации о событиях 2022-го, спокойно перелистнут ее виртуальные страницы и закроют сохраненные файлы.

А у нас просто нет возможности дожидаться абстрактно-мудрых, но запоздалых оценок. Мы живем здесь и сейчас. Наш мир изменился, и это уже навсегда. И главное, что нужно понять, — куда он движется прямо сейчас и с нами вместе. Какое будущее начинается уже сегодня. Чего нам ждать. А главное — как действовать. Критически необходимо найти эти ответы как можно быстрее.

Выскажу собственную позицию по текущим событиям. Не претендую на беспристрастную отстраненность, поскольку являюсь непосредственным их участником. Да она и невозможна, когда речь идет о судьбе твоей Родины, нашего народа и всего мира. Но первое, что сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим людям независимо от их гражданства, — сохранить трезвый рассудок и твердую волю. Хладнокровие и силу духа. Острое зрение и незашоренный взгляд. Видеть реальное положение дел в мире и делать выводы исключительно на основании объективных фактов. Логику собственных действий — строить таким же образом. Не поддаваясь ни на чьи лживые слова (а мерзкая ложь переполнила все зарубежные каналы информации), заманчивые посулы или откровенное давление под видом защиты «истинных ценностей демократии». Этого было за последние десятилетия с избытком. И привело к настоящим, совсем не иллюзорным трагедиям и катастрофам. Все это уходящий год доказал нам сполна.

Итоги вполне наглядные.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Итог первый. Нацизм рядом, но он не пройдет

С прошлой зимы весь мир живет под знаком драматических событий в Донбассе и вокруг него. Хотя началась трагедия, как известно, гораздо раньше, но «цивилизованный мир» ее не видел в упор.

Уже десять месяцев продолжается специальная военная операция, цели которой были изначально обозначены президентом страны В.В. Путиным. Это — защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем.

Решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 г. стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо — о ее выживании. Медлить дальше было невозможно. Это стало очевидно уже в конце 2021 г., когда Североатлантический альянс отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркоманы объявили о желании возродить ядерный арсенал.

Бои в Донбассе идут не просто за населенные пункты, названия которых стали сегодня символами стойкости, патриотизма и мужества наших солдат и офицеров. Спецоперация — это продолжение нашей давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях. Мы даем отпор любым попыткам унизить и уничтожить целые народы в угоду групповым корыстным интересам. Черной краской и кровью — переписать историю. В конечном счете — и сегодня это очевидно и нашим недругам — ограничить наше развитие, а потом и разделить на части нашу страну. В этом конечный замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают. Прямо, без стеснения, говорят: «Россия должна быть уничтожена».

Первое, что нужно всем здравомыслящим людям, — делать выводы на основании объективных фактов



Самый печальный итог даже не года, а десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, — в том, что уроки Второй мировой западными государствами напрочь забыты. Неонацизм нашел поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своем неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна боли, стыда и гнева. Мы не могли спокойно смотреть на то, как одиозный националистический режим наследников Коновальца, Бандеры и Шухевича при поддержке своих кураторов стремится свести к нулю не только Россию, но и весь «Русский мир», к которому с гордостью причисляют себя сотни миллионов человек.

Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Итог второй. Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет

Прошедший год стал действительно переломным. Как об колено, он сломал, кроме прочего, последние иллюзии относительно современного западного мира, который так любит (и совершенно зря) называть себя «золотым миллиардом». Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верность слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового «полюса». Осталось только брезгливое недоумение: и эти люди всерьез считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим? На каком основании, если они сами себя дискредитировали, расписались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах?

Дела и поступки нынешних и бывших западных лидеров поражают спокойным и прямым цинизмом. Как призналась недавно экс-канцлер ФРГ, Минские соглашения, подписанные в 2014 году, были всего лишь ширмой, маскирующей истинные намерения Запада. Их затеяли, чтобы «дать Украине время стать сильнее» и нарастить военную мощь. То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали — при полном попустительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев». К сожалению, мы тогда доверились партнерам, не ожидая от них прямого предательства и открытой работы по уничтожению нашей страны. Хорошо помню заседание Совета Россия — НАТО на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 г., в котором я участвовал в качестве президента РФ. Члены альянса убеждали нас тогда, что мы не представляем угрозы друг для друга и готовы вместе работать ради всеобщей безопасности Евроатлантики. Расширение НАТО на Восток и подготовка к противостоянию, по сути — к войне с Россией, при этом не прекращались ни на минуту. Бесконечные мутные потоки циничной лжи.

Очевиден и всеобщий кризис доверия к так называемым развитым странам и созданным ими правовым институтам. В угоду политическим интересам, оказывается, легко можно списать в утиль фундаментальные принципы правовых отношений. Такие как неприкосновенность частной собственности и верховенство международного права. Поправшие право западные политики пытаются конфисковать российские активы «без суда и следствия» — то есть попросту украсть. А санкционные режимы против нас и наших союзников вводятся росчерком пера недалеких вашингтонских функционеров и их европейских вассалов. Все это последний сигнал всем прочим государствам: с англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно.

На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам.

«Как призналась недавно экс-канцлер ФРГ, Минские соглашения, подписанные в 2014 году, были всего лишь ширмой, маскирующей истинные намерения Запада». Фото: kremlin.ru

Итог третий. Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами

И 2022 год, и как минимум восемь предыдущих, если вести отсчет с «Крымской весны», прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире. Очередной острый рецидив этой заразной дурной болезни на Западе пришелся именно на последние годы.

По времени он отчасти совпал с пандемией настоящей смертельной инфекции — коронавируса, с упадком мировой экономики, разрывом связей между государствами, логистическим кризисом, обострением социальных проблем. Еще в большей степени сказались другие негативные тенденции, которые давали о себе знать и без всякой пандемии. Чтобы не отвечать за очевидные собственные промахи, надо было возродить главного врага. Сплотить свои ряды в борьбе с ним, попутно избавившись от нерешительных или инакомыслящих партнеров. Именно так западный мир и поступил. Тем более, одна седьмая часть суши уже сильно раздражала его своим развитием. Росла, укреплялась, не слушала «правильных советов» и упорно шла собственным, вполне успешным путем.

Рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты

Выслуживаясь перед «хозяевами» и по своему скудоумию, киевский режим отчаянно стремится «запретить» не только любые контакты своих граждан и бизнеса с Россией. Но и любой «русский дух», русскую культуру — даже ту, которая по праву стала мировой классикой. На Украине сносят памятники русским литераторам и полководцам, а улицам Пушкина дают имя отморозка Бандеры. Ставят вне закона русский язык в школах и в быту, пускают под нож русские книги. До чего же знакомый почерк — не хватает только концлагерей и «хрустальной ночи». Гоголь, Булгаков, Малевич, Ахматова, Вернадский, да и Леся Украинка или Тарас Шевченко, должно быть, переворачиваются в гробах. Сопровождается все это истеричными пропагандистскими конвульсиями и призывами любыми способами «наказать» строптивую Россию.

При этом у Запада налицо циничная немедицинская «амнезия», а также частичная потеря «слуха» и «зрения». То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят «деликатным» молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства. Впрочем, чего ждать от некоторых европейских стран, которые в какой-то момент и породили национал-социализм и фашизм! Именно они сегодня в ответе за возрождение нацистской идеологии. Видимо, фантомные боли утраченного величия у политического класса этих стран не снять лекарствами времени. И хотя правящие силы там называют себя левыми или христианскими, на самом деле они и есть истинные наследники дела НСДАП и Partito Nazionale Fascista. И рано или поздно — ответят за тех, кого выкормили из своих рук.

Подобные вещи мы уже проходили не раз. У каждой хроники своя предыстория, тем более что грязная русофобия имеет глубокие корни. Если уж на то пошло, то вспоминать нужно не только ХХ, но и XIX век, когда в мире тоже бушевала антирусская истерия. Та, которую Ф.И. Тютчев назвал «сорвавшейся с цепи». Напомню еще раз его пророческие слова: «России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления…"

Самоубийство или расправа не состоялись ни в позапрошлом, ни в прошлом веке. Ни после Первой и Второй мировых войн или развала Союза ССР. Сегодня западные страны снова призывают умножить на ноль нашу страну. Что ж, пусть натужные крикуны охрипнут, пока не наложили в свои штаны.

Растоптать Россию, а вместе с ней «Русский мир», расколоть его или подчинить чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, «присягнувших тьме», были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас.

Фото: кадр видео Минобороны России

Итог четвертый. Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции

Как недавно отметил В.В. Путин, наш мир вступил в период революционных трансформаций, и они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, которые представляют большинство мирового сообщества и которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их.

Происходящее — прямое следствие системного кризиса на Западе, прежде всего в самих США. Речь не только о замедлении темпов экономического роста и технологического прогресса или о кризисе всех систем управления. Проблема шире. Налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. В современных реалиях это особенно ощутимо.

В начале 1990-х гг. известный американский публицист Ф. Фукуяма поспешил провозгласить наступление «конца истории» как непрерывной череды войн и противоборства двух мировых систем, либерального Запада и коммунистического Востока. Из-за гибели СССР схватка окончена, считал он. Однако прогноз Фукуямы провалился с треском. Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись. Более того: в современных условиях Запад вообще не в состоянии предложить миру никаких новых идей, которые способны вывести человечество вперед, решить глобальные проблемы, обеспечить коллективную безопасность. Происходит любопытная метаморфоза. В прежние времена термин «железный занавес» означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку — пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации.

Тем временем мировая хозяйственная система все глубже погружается в пучину неопределенности, в кризис невиданных масштабов. Даже финансовый шторм 2008-2009 гг. развитые страны преодолели сравнительно быстро. Но сейчас ситуация принципиально иная. Уровень инфляции в США и в зоне евро буквально пробивает «дно» пессимистических прогнозов: это 8-10% соответственно при росте ВВП в 2%. Не говоря о разных недомерках из Восточной Европы или Прибалтики, где инфляция зашкалила за 20%.

Можно только посочувствовать рядовым гражданам стран ЕС. Их пламенными лозунгами про солидарность с Украиной дом не согреешь, в бензобак машины их не зальешь. Все «адские санкции», блокады и прочие рестрикции на своих плечах выносят те, кому сейчас приходится оплачивать безумные счета за коммунальные услуги или топливо. Брать на свое содержание украинских беженцев и уступать им рабочие места. Переживать кризис за кризисом по вине собственных политиков, которые игнорируют вопросы — ради чего все эти мучения? Кому в итоге стало хуже? Почему в относительном выигрыше, как обычно, только Америка? Их граждане понимают, что нищета и неопределенность — это очень надолго. И радости по этому поводу никакой — репортажи с уличных протестов ежедневно появляются на новостных лентах Европы.

«Как недавно отметил В.В. Путин, наш мир вступил в период революционных трансформаций, и они носят фундаментальный характер». Фото: kremlin.ru

Главная же беда в том, что Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики — без которых о своем развитии и партнерстве с кем-либо можно забыть. Бесконечные запреты и исключения из общепринятых правил, особенно в сфере торговли нефтепродуктами, уже привели к созданию на мировом рынке гигантской «серой зоны», где операции совершаются без оглядки на сильных мира сего. Под давлением политиков вводятся новые правила в финансовой сфере, и бизнес вновь вынужден искать обходные пути для расчетов.

Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога

Не говорю даже о технологической и информационной блокаде, которая призвана ограничить доступ к высоким технологиям всем потенциальным конкурентам США. Очевидно, что государства, которые в той или иной степени подверглись незаконным санкциям или ограничениям со стороны Вашингтона и других западных стран, будут стараться все эти запреты обходить. Действуя тихо или, напротив, дерзко, невзирая на международные правила, не учитывая никаких интересов развитых стран, включая отказ им в защите их интеллектуальной собственности. Нам еще предстоит всему этому научиться. И рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты. Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права.

Вещи надо называть своими именами: США исповедуют неоколониализм, разнузданность которого заставила бы покраснеть и стушеваться даже Р. Киплинга с его гонором «белого человека». Пытаются по-прежнему делать вид, что весь мир — их колония, диктовать кабальные условия, вести себя без оглядки на право и мораль, грабить на каждом шагу. Чего стоит хотя бы ситуация вокруг «зерновой сделки», которая буквально озолотила крупные американские компании, скупившие на Украине сельхозугодия. При этом так и не была по сути достигнута заявленная цель — предотвратить голод в беднейших странах, куда экспортируются из России и с Украины зерно и удобрения (до них в итоге доходят лишь около 3-5% таких грузов). Еще хлеще приходится странам, где Соединенные Штаты стремились установить якобы либеральные и демократические порядки. Дело всегда кончается если не кровавыми переворотами, то глубоким системным кризисом и упадком во всех сферах. Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан — самая горькая жертва американского «демократического миссионерства»… Геополитическая напряженность постоянно нарастает.

США пока еще не отвыкли вести дела в своем любимом примитивно-ковбойском стиле: «если тебе не нравится, как накрыт стол, — опрокинь его». Но с каждым разом они наталкиваются на все более сильное сопротивление тех, кто не желает подчиняться. Укрепляют свои позиции на мировом рынке Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Совершенно не горят желанием подчиняться диктату США Латинская Америка и Африка. У России на этих континентах есть достаточно партнеров и единомышленников, с которыми мы сейчас ведем интенсивный диалог. В конце этого года у меня состоялось немало переговоров с руководителями ряда таких государств. И каждый мой собеседник неизменно подтверждал свое неприятие методов, которыми действуют на мировой арене Вашингтон со своими союзниками.

Понимая это, США и НАТО множат многочисленные «зонтичные» структуры, которые должны сплотиться вокруг «правильных» устоев. Такие как «Восточное партнерство», «Крымская платформа», AUKUS и прочие. При этом невооруженным глазом видны противоречия в стане союзников: Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Украине, стремятся ослабить Европу и ее промышленный сектор, уменьшить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции. А также — вбить клин между Китаем и членами Евросоюза, сорвать планы долгосрочного (и выгодного) партнерства таких стран с межгосударственными структурами и союзами, которые не входят в орбиту влияния США.

В мире образуются несколько макрорегионов — каждый со своими внутренними правилами и логикой развития, но в целом настроенных на партнерство и диалог, а не на противостояние

В целом, интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства. Как писал Н.М. Карамзин, пусть и о совсем другом времени, «эти исполины, движимые внутренним беспокойством духа, стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе названия великих». Но рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно назначили Россию. Вариантов будущего развития событий может быть несколько. Наиболее вероятно, что в мире образуются несколько макрорегионов — каждый со своими внутренними правилами и логикой развития, но в целом настроенных на партнерство и диалог, а не на противостояние. И вся система международных отношений станет не только многополярной, но и многоукладной, базирующейся на принципах благожелательного невмешательства. Это значительно ослабит влияние ведущих международных структур. Но при этом — позволит укрепить безопасность таких макрорегионов, что — явное благо.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторые из европейских государств по мере сил и возможностей попытаются сохранить самостоятельность. Отдельная тема — как станут выкручиваться из собственноручно расставленных капканов такие страны, как, например, Польша — образец бессильной злобы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемости. Даже в этой стране уже признают, что ставка на бесконечную конфронтацию с Россией завела Варшаву в тупик. Один из местных политиков с горькой иронией недавно заметил: «Поляки ненавидят Россию сильнее, чем любят Польшу». В глупейшую позицию поставили себя и страны Балтии. Провинциальная ограниченность, хамство, замашки вороватых лакеев — это их политический стиль, от которого коробит даже остальную Европу. По всей видимости, в ближайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к неизбежной смене власти.

Новый мир будет готов сотрудничать с Западом — но исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения. Потребуются сила и политическая воля, чтобы не сломаться в этом противостоянии. А идти оно будет еще очень долго. Но в любом случае суверенные государства уже не приемлют попытки навязать им принципы мирового порядка, скроенного по американским лекалам. Четкое осознание этой истины — тоже один из итогов прошедшего года.

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация

Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты. России же предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами. И сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки.

Итог пятый. Апокалипсиса пока не будет

«Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают», — писал в свое время великий физик А. Эйнштейн. Ученый и гуманист, который счел для себя невозможным оставаться в одних границах с гитлеровскими нацистами. И — как блестящий аналитик — задолго до начала Второй мировой почувствовал ее приближение и заявлял об этом публично. К Эйнштейну и многим другим тогда не прислушались. О «предчувствии Третьей мировой» или даже ее начале (как это сделал недавно Папа Франциск) говорят сейчас многие. Как и о втором пришествии нацизма в Европу. Но, увы, с тем же эффектом.

К концу 2021 — началу 2022 года ситуация обострилась до крайнего предела, дошла фактически до последней грани, после которой — мировая катастрофа. Коллективный Запад в лице США и их европейских союзников изо всех сил поддерживает безумный киевский режим. Снабжает его оружием, готовит наемников, вливает в бюджет непредсказуемого и коррумпированного государства огромные средства.

Готов ли Запад руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную? Западные политики отводят глаза и медлят с честным ответом. Но спросите об этом жителей города Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным огнем, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ. Обстрелы идут и по сей день. Возьмите заявления обкурившихся каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, которые просто не способны осознать всю меру собственной ответственности за жизни людей в реальном мире. Вспомните расстрелы и пытки в Херсоне и других местах.

Тем не менее даже перед лицом таких серьезных угроз Россия не раз и не два подчеркивала: мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. Наши враги при этом в средствах не стесняются — на их совести (хотя вряд ли к ним применимо это слово) — тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей. А потому любые переговоры с нынешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году, о чем я писал в своей статье, опубликованной в конце 2021 года.

Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой.

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить.

«Спросите об этом жителей города Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным огнем, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ». Фото: wikipedia.org/Ralf1969

Итог шестой. Россия не «выживает», а живет. Развивается и побеждает

Главным итогом уходящего 2022-го можно назвать те огромные перемены, которые мы видим сегодня в России. В ее экономике, а главное — в сознании огромного числа граждан.

Сейчас почти все зависит от нашего народа. Его стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа. Чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает. Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый «философский пароход», потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно.

Главное — процесс взросления нашего общества идет неуклонно. И он необратим. Конечно, еще не все успели осознать, насколько сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на долгие годы вперед. На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело. Одни люди дежурят в пунктах размещения беженцев и помогают отстраивать разрушенные обстрелами дома, другие — не замечают происходящего.

Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной

И все же очевидно: этот год заставил наше общество в полном смысле слова мобилизоваться. Тысячи граждан России с первых же дней специальной военной операции ушли в Донбасс добровольцами. Сотни тысяч солдат и офицеров проходят сейчас боевое слаживание и героически сражаются на переднем крае, освобождают от нацистов новые территории в составе России. Достоин огромной благодарности и самоотверженный труд волонтеров, которые помогают беженцам и переселенцам, семьям и детям мобилизованных, дежурят в госпиталях, собирают все необходимое для наших бойцов. Все они — настоящие патриоты нашего Отечества, наша гордость и слава.

Не менее важна мобилизация другого, высшего порядка. Когда перед лицом внешней угрозы, в противостоянии с врагом, под жестоким и беспрецедентным давлением страна смогла в считаные месяцы сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания. Это касается всех сторон нашей жизни. 2022 год очень многое изменил в нас. Заставил определиться в своих мыслях и чувствах. Научил отличать второстепенное от действительно важного. И ценить — самые главные для всех нас вещи. Мужество. Милосердие. Взаимовыручку. Историческую и семейную память. Верность своему долгу и традициям. Справедливость. Правду. Совесть.

Нашим врагам не удалось разрушить нашу экономику. В хозяйственной сфере сейчас идет огромная работа, направленная на перезапуск важнейших отраслей, которые обеспечивают безопасность и обороноспособность страны. К работе в условиях санкций постепенно и успешно адаптируется финансовая система. Не получилось нас «отключить и отрезать» от мировой инфраструктуры, задушить запретами и ограничениями. Государство смогло удержать в равновесии валютный рынок и свести к минимуму риски на нем. Инфляция держится в управляемых пределах — первый шок быстро сошел на нет благодаря четким и профессиональным действиям ключевых финансовых институтов. Продолжается стратегическая переориентация всей российской инфраструктуры на рынки дружественных стран. Годовой рост цен в октябре-ноябре 2022 г. замедлился. Государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства. Индексируются зарплаты и пенсии, выплачиваются все пособия.

Уход иностранных компаний с нашего рынка (многие делали это неохотно и под явным давлением своих правительств) не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Напротив — успешно идет импортозамещение в наиболее важных для людей сегментах. Большинство предприятий не поменяло свои инвестиционные планы на будущий год.

В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим «ручного управления», добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны. Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производится и поставляется в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее!

Фото предоставлено Фаридой Ахуновой

Особого внимания в этом году требовали вопросы, связанные с большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с территорий Донбасса и Украины. Их принимали к себе практически все регионы. По поручению президента страны делалось все, чтобы поддержать таких людей и дать им возможность вернуться к нормальной жизни. Отыскать близких, отдать детей в школы, залечить раны физические и душевные. Помощь была оказана и наиболее уязвимым категориям — семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам.

Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав России вошел Крым, вернувшись домой навсегда. Вопреки тем, кто мечтает загнать его обратно силой в чужие границы, угрожал и запугивал, устраивал энергетическую, водную, транспортную, газовую блокаду для «своих же» людей. Мы видим, как динамично развивается этот регион России, с каким чувством гордости его жители говорят о своем сегодня и завтра.

Главное и бесспорное. «Своих не бросаем!» — стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд. Это прекрасно понимают наши враги, те, кто отчаянно и безнадежно продолжает вести против нас гибридную войну, пытается давить на нас и запугивать.

С наступающим 2023 годом всех граждан России! Всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами!