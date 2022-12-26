Дмитрий Медведев получил новую должность

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Ее займет заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в состав комиссии вошел и глава МЧС России Александр Куренков.

В состав коллегии комиссии президент включил сразу 10 человек и вывел из нее еще 14 участников.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Отметим, что военно-промышленная комиссия была основана в 1999 году. Спустя 8 лет она получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.

Напомним, что 21 декабря Дмитрий Медведев приехал в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече стороны обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия, партнерства и конфликт на Украине.

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Айрат Назипов