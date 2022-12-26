Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани превышен в 2,5 раза
В Казани уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 2,5 раза. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения города Гульсина Хузиева.
— Последние три недели мы отмечаем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость превышена в 2,5 раза. Значительно увеличилось число обращений в медицинские организации, — сказала она.
По ее словам, медработники работают в условиях повышенной нагрузки. Обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу.
Напомним, в Набережных Челнах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен практически в два раза. В городе с начала пандемии зарегистрировано 27 711 случаев COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в атограде выше, чем по Татарстану.
С 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике вернули масочный режим.
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