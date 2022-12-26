В Казани в декабре выпало 130% месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Декабрь выдался сложным для дорожных служб и управляющих компаний, заявил на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, месячная норма осадков превышена.

— Количество снега очень большое, даже в сравнении со снежным прошлым декабрем — на 130% сегодняшняя цифра у нас больше. Но стихия стихией, остановить жизнь в городе нельзя. У нас то снег, то мокрый дождь, до заморозки, — заявил градоначальник.

Качество уборки улично-дорожной сети города в декабре Ильсур Метшин оценил на «тройку». Меньше всего проблем, по его словам, с дорогами первой и второй категории.

— Итоги первого месяца зимнего: удовлетворения состояние дорог и тротуаров ни у жителей, ни у нас не вызывает. Поэтому надо внимательно провести работу над ошибками, — заявил мэр Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, по состоянию на 23 декабря с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда объем составил 108 тысяч тонн.



С 10 по 11 декабря в Казани выпало — 32 мм осадков, или 64% месячной нормы, а с 17 по 19 декабря — 17 мм, или 34% от месячной нормы.



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Татьяна Демина