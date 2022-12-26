Нижнекамск по итогам 2022 года отгрузит продукции на 835 млрд рублей

Уходящий 2022 год был для Нижнекамска довольно продуктивным, несмотря на проблемы в экономике и санкционное давление, сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции глава НМР Рамиль Муллин.



Промышленность города заточена на экспорт — на нее приходится 30% в общем объеме республиканского экспорта. Ни на один день не был свернут ни один инвестпроект. Рост валовой продукции предприятий ожидается на уровне 160%. Индекс промпроизводства составил почти 2%, рассказал он.

По его словам, прогноз отгруженной продукции по итогам 2022 года составит около 835 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся примерно 700 млрд рублей. Объем инвестиций по итогам года составляет 145 млрд рублей. В прошлом году в развитие экономики города и района было вложено порядка 130 млрд рублей.



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