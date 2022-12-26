В Набережных Челнах похоронили погибшего в ДТП мобилизованного врача

Фото: t.me/Наиль Магдеев

В Набережных Челнах простились с мобилизованным врачом Николаем Зотовым. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Наиль Магдеев.

— Он сохранил жизнь многим, но не смог сберечь себя. Такие люди, как он, навсегда останутся в нашей памяти. Сил родным и близким пережить эту утрату, — написал Магдеев.

По словам челнинского градоначальника, одна из улиц в автограде будет названа именем Николая Зотова.

t.me/Наиль Магдеев

Напомним, до частичной мобилизации Николай Зотов работал врачом-педиатром и был совладельцем клиники частной скорой помощи в Набережных Челнах. Он погиб в ДТП в Воронежской области еще 10 декабря. Зотов приехал туда, чтобы забрать гуманитарный груз.

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Айрат Назипов