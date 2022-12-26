Мир, погашение ипотеки, ничего: самые ожидаемые события 2023 года от читателей «Реального времени»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До боя курантов, знаменующего наступление нового года, остается меньше недели. Позади останутся 365 дней 2022 года, наполненные радостью и огорчениями, впечатлениями и разочарованиями, улыбками и слезами. Запомнится 2022-й однозначно всем, но со временем, как и другие годы, станет лишь историей, которую будут изучать по учебникам.

Впереди непредсказуемый 2023-й. И несмотря на непростую ситуацию и неопределенность, ждать от него хочется лишь хорошего.

Две недели назад «Реальное время» запустило опрос, в котором наши читатели могли рассказать, каких событий они ждут от наступающего 2023 года. За это время мы получили более шестидесяти ответов. Самый популярный ответ — завершение специальной военной операции, которая продолжается уже более 300 дней.

Половина участников опроса заявили, что ждут мира. Это ожидание каждый выразил по-своему: кто-то просто написал «Мир», кто-то четко и лаконично — «завершение СВО», а некоторые использовали слово, которое в отношении спецоперации запрещает использовать Роскомнадзор. Среди ответов можно встретить и «жду, когда кончится вобла» — отсылка к истории, которая произошла в Тюмени.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На втором месте — ожидания политических преобразований, как в Татарстане, так и в России, — о них рассказали 9% участников опроса. Они касаются как кадровых перестановок, в том числе на высших должностях, так и территории государства.

Третье место разделили два ожидания — повышение зарплаты (3%) и снятие антироссийских санкции (3%). «Снятие санкций и возвращение брендов в Россию — это мечта», — написал один из читателей «Реального времени».

Есть и ожидания не такие глобальные, как завершение спецоперации, политические реформы и снятие ограничений. На фоне нестабильности люди продолжают мечтать о простом и личном: кто-то ждет рождения внуков, кто-то возвращения мужа (читатель не указал, откуда именно, но, вероятно, из зоны СВО), кто-то мечтает наконец-то завершить учебу и получить диплом, другие с нетерпением хотят закрыть ипотеку. Есть и те, кто мечтает, что в 2023-м начнется «тотальная война с коррупцией», но есть и такие, кто не ждет ничего или просто — «сохранить что есть».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Очень хочется, чтобы сделали ливневую канализацию в поселке Отары Приволжского района Казани, Центрально-Отарскую затопляет на глубину до 1 м после любого дождя или снега весной!» — ответил один из читателей «Реального времени». Безусловно, казанцам есть что ждать в плане благоустройства столицы Татарстана, особенно в части ливневок, из-за которых город периодически становится как озеро. Ответ, касающийся Казани, всего один. Его в итоговый опрос мы выносим в обобщенной формулировке «Решение проблем с ливневками в Казани».

Собрав и проанализировав все ответы, мы подготовили итоговый опрос. Предлагаем вам определиться, чего вы ждете в 2023 году и на что надеетесь, несмотря ни на что.

Часть ответов мы не можем вынести в итоговый опрос по объективным причинам — они нарушают российское законодательство. На них пришлось 18,5%.

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Татьяна Демина