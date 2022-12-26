Президент Союза нефтегазопромышленников считает необходимым возродить министерство геологии

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов награжден памятной медалью имени Валерия Грайфера, учрежденной в честь 300-летия нефтяного дела в России. Ее вручил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль на заключительном в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга».

В честь 300-летия нефтедобычи в стране Союз нефтегазопромышленников России активно поощряет тех, кто добивается высоких результатов в отрасли, и Татарстан опережает во многих сферах, отметил Геннадий Шмаль. Памятной награды в честь Валерия Грайфера удостоены те, кто смог вывести добычу на высокий уровень, чего добился в свое время и сам известный нефтяник страны. Затем памятная медаль в честь Лемаева была вручена гендиректору ТНХИ+Х Рафинату Яруллину.

Тут же президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказался за необходимость возрождения в стране Министерства геологии России:

— 270 лет (из 300-летней истории) вопросы недр и геологии были приоритетными, но в последние 30 лет едва не «убили» геологию. Надо это возрождать, может, возродить Министерство геологии? Потому что Минприроды занимается мусором (мусорной реформой) и отходами, и им не хватает времени для нефти и газа, — сказал он.



Министерство геологии существовало в СССР. Оно осуществляло руководство изучением недр. Его создали в 1946 году, а упразднили 1 декабря 1991 года. Имущество, предприятия и организации переданы Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР.

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Луиза Игнатьева