На ремонт и строительство дорог в трех регионах, включая Татарстан, выделят более 3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России направит на ремонт и строительство дорог в Татарстане, Камчатском крае и Крыму более 3 млрд рублей, сообщил вице-премьер Михаил Мишустин.



За счет этих средств планируется:

привести в порядок подъездные пути к аэропортам;

улучшить автодороги регионального и местного значения;

продолжить строительство широтной магистрали «Вознесенский тракт».

Еще свыше 7 млрд рублей выделят на строительство мостового перехода в 1,5 км через Обь в Новосибирске. Запуск движения по этому маршруту облегчит выход на федеральные автомобильные дороги, включая «Чуйский тракт».

— Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки, — заключил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 194 млрд рублей. Всего в этом году в регионе по программе дорожных работ отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения. Их привели в нормативное состояние.



В декабре в Миндортрансе Татарстана признали проблему пробок из-за ремонта дорог. Власти приняли решение о прекращении ремонтных работ на дорогах в вечернее время в субботу и воскресенье.

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Маргарита Головатенко