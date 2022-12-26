На ремонт и строительство дорог в трех регионах, включая Татарстан, выделят более 3 млрд рублей
Правительство России направит на ремонт и строительство дорог в Татарстане, Камчатском крае и Крыму более 3 млрд рублей, сообщил вице-премьер Михаил Мишустин.
За счет этих средств планируется:
- привести в порядок подъездные пути к аэропортам;
- улучшить автодороги регионального и местного значения;
- продолжить строительство широтной магистрали «Вознесенский тракт».
Еще свыше 7 млрд рублей выделят на строительство мостового перехода в 1,5 км через Обь в Новосибирске. Запуск движения по этому маршруту облегчит выход на федеральные автомобильные дороги, включая «Чуйский тракт».
— Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки, — заключил Мишустин.
В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 194 млрд рублей. Всего в этом году в регионе по программе дорожных работ отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения. Их привели в нормативное состояние.
В декабре в Миндортрансе Татарстана признали проблему пробок из-за ремонта дорог. Власти приняли решение о прекращении ремонтных работ на дорогах в вечернее время в субботу и воскресенье.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым