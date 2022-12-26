При падении обломков украинского беспилотника в Саратовской области погибли трое военных

В Саратовской области над военным аэродромом «Энгельс» российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. В результате падения его обломков погибли трое военнослужащих технического состава.

Инцидент произошел 26 декабря в 1.35 по московскому времени, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России. Украинский беспилотник сбили на малой высоте при подлете к аэродрому.

На объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. В Минобороны страны заверили, что техника, находящаяся на аэродроме, не получила повреждений.

Это не первый случай, когда у аэродрома «Энгельс» в Саратовской области сбивают дрон ВСУ. Попытку нанесения ударов реактивными беспилотниками украинские ВС предприняли утром 5 декабря. Их удалось перехватить.



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Татьяна Демина