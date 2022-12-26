В Банке России связали ослабление курса рубля с падением цен на нефть

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.



— Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб, — пояснил он и отметил, что пока курс еще колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года.

Зампред ЦБ признал, что ослабление рубля отразится на росте цен. Каждые 10% движения обменного курса добавят инфляции порядка 0,5—0,6%. Они реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6—12 месяцев.

Фото: cbr.ru

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко объяснил причины роста курса евро. По словам эксперта, к снижению продаж валюты на бирже могло привести то, что «экспорт нефти на прошлой неделе заметно снизился, до 1,6 млн баррелей в день вместо прежних трех».

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Маргарита Головатенко