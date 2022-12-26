Открытие катка в парке «Черное озеро» в Казани вновь перенесли из-за обильных снегопадов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каток в парке «Черное озеро», открытие которого планировалось на понедельник, 26 декабря, сможет принять гостей на день позже — во вторник, 27 декабря, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Открытие катка переносится уже второй раз из-за погодных условий — на этот раз выйти горожанам на лед помешали обильные снегопады.

— Сегодня мы проведем заливку вручную, а завтра приедет специальная техника для финальной заливки льда. К вечеру вторника каток будет готов встретить первых гостей, — указано в сообщении дирекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальное открытие катка в казанском парке «Черное озеро» было запланировано на 23 декабря, в 18.00, но ее переносили на 26 декабря. Каток под открытым небом в парке «Черное озеро» заработает уже в шестой раз, но впервые у него будет своя концепция на весь зимний сезон.

В новогоднюю ночь каток на «Черном озере» проработает до 3:00. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Для аренды будут доступны 400 пар коньков.



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Маргарита Головатенко