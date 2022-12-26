В Южной Корее выявили первый случай заражения поедающей мозг амебой

Специалисты в Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Об этом со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) пишет «РИА Новости».

Погибший четыре месяца находился в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы.

Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай в Южной Корее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным из открытых источников, паразит обитает в теплой воде, t от 25 °С до 32 °С. Во время купания амеба попадает в нос, затем в обонятельный нерв. По нерву паразит добирается до головного мозга. Чтобы избежать заболевания, врачи советуют не контактировать с грязной водой и не купаться в ней.

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Айрат Назипов