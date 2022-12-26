Опытное производство электромобилей Lada начнут в Ижевске в конце 2023 года

Прототипы электромобилей e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний, их опытное производство на заводе «Lada Ижевск» стартует с конца 2023 года, сообщили в компании.



— АвтоВАЗ объявляет о начале цикла испытаний LADA e-Largus. Это самый локализованный российский электромобиль, опытное производство которого стартует на заводе «LADA Ижевск» в конце 2023 года».

В компании указывают, что в конце 2023 года машины будут выпускать как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона.

На АвтоВАЗе в декабре озвучивали планы возобновить производство модели Lada Largus в сентябре 2023 года. Подчеркивалось, что компания работает над новыми моделями автомобилей, включая создание собственного отечественного электромобиля.



В конце ноября уже сообщалось, что на АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в новом году. Президент компании Максим Соколов тогда сообщал, что выпуск автомобиля ожидается не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко