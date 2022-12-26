Президент России назвал сумму товарооборота стран СНГ

Президент России Владимир Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ. Его цитирует «РИА Новости».

По словам Путина, товарооборот стран СНГ до конца года может составить $100 млрд долларов.

Также он отметил, что из-за роста угроз и вызовов, между участниками СНГ также возникают разногласия, но главы государств готовы их решать.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что сегодня президент страны принимает участие неформальном саммите СНГ. Он проходит в Санкт-Петербурге. Его участники подведут итоги года, поговорят о планах на перспективу и обсудят вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, что в начале декабря Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ к 1 января 2025 года.

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Айрат Назипов