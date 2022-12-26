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Президент России назвал сумму товарооборота стран СНГ

16:05, 26.12.2022
Президент России назвал сумму товарооборота стран СНГ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ. Его цитирует «РИА Новости».

По словам Путина, товарооборот стран СНГ до конца года может составить $100 млрд долларов.

Также он отметил, что из-за роста угроз и вызовов, между участниками СНГ также возникают разногласия, но главы государств готовы их решать.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что сегодня президент страны принимает участие неформальном саммите СНГ. Он проходит в Санкт-Петербурге. Его участники подведут итоги года, поговорят о планах на перспективу и обсудят вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, что в начале декабря Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ к 1 января 2025 года.

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Айрат Назипов
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