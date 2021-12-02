Итоги дня: украинские агенты в РФ, кафе без QR-кодов, М-12 могут продлить до Новосибирска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 декабря.
- В трех регионах России ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб — задержаны агенты СБУ: Зиновий Ковыль и его сын Игорь, которые собирали данные о стратегических объектах, и агент главного управления разведки Минобороны Украины Александр Цилык. Они признали вину и сообщили, что были завербованы. За сбор информации о стратегических объектах РФ им обещали $10 тысяч.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал возможное продление трассы М-12 Москва — Казань до Новосибирска, с выходом на границу с Монголией. Такой вариант уже рассматривается в правительстве страны. «То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию, и это в планах наших есть», — объявил Хуснуллин.
- При анализе взаимодействия фонда «Сэлэт» и Минмолодежи РТ выявили махинацию при закупке палаток: по документам, одна единица должна была стоить 119 тыс. рублей, а на форуме установили объекты стоимостью 85 тыс. рублей. Фактически стоимость палаток оказалась завышена на 2 млн 380 тысяч рублей. В «Сэлэт» заявили, что поставщик закупил палатки, модель которых не соответствовала указанной заказчиком в документации, но их пришлось использовать, чтобы вовремя провести смены форума. «Сэлэт» уже направил претензию исполнителю. Он заменит палатки на нужные до начала нового сезона.
- Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма «должно стать главной целью и философией» его страны Кремль воспринимает как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такая формулировка может означать намерения Киева «использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион».
- В Татарстане, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, проведут республиканскую елку. Она должна состояться 25 декабря в две смены по 4 тысячи человек. Место проведения пока не названо
- В Набережных Челнах растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями — с 22 по 28 ноября в поликлиники города обратились 8 730 граждан, в том числе 6 138 детей. На сегодняшний день в городе разобщены 89 классов в 30 школах. ОРВИ болеют 16,9% учащихся.
- Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина. Лишенному депутатской неприкосновенности чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
- В Казани на дороге по ул. Чистопольской произошел очередной обвал. Из-за этого изменился маршрут троллейбуса №1 — временно исключили отрезок от Чистопольской до остановки «Роддом». Также изменили схемы движения автобусов №28а, №43 и №54. У последних исключены остановки «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина» — с моста «Миллениум» они следуют тоннелем до остановки «Амирхана».
- В МИД РФ назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России — альянс стремится превратить Киев в плацдарм противостояния с нашей страной. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, если Украину втянут в военную орбиту НАТО, то в Европе может дестабилизироваться военно-политическая обстановка.
- В Татарстане в ближайшие выходные ожидается контрастная погода: в субботу, 4 декабря, воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье температура понизится до -5°С. Синоптики прогнозируют сильный ветер, гололедицу и осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. В начале следующей недели в республике похолодает. Ночью в понедельник, 6 декабря, ожидается до -13 градусов, а уже во вторник ночью температура опустится до -18 градусов.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров обговорили важность продолжения координации по вопросам российско-американских отношений и другим темам, по которым у двух стран совпадают интересы. В частности, они обсудили вопрос препятствования получению Ираном ядерного оружия.
- Холдинг российского бизнесмена Алишера Усманова USM вышел из капитала VK, продав 45%-ную долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ. В конце ноября Сбербанк тоже продал вторую по размеру долю в VK «Газпромбанку». Так, большинство голосующих акций VK Group теперь консолидируется в связанных с «Газпромом» структурах.
- Президент России Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Алексея Заику первым заместителем прокурора Татарстана. На этом посту он сменил Сергея Старостина, который ушел в отставку.
- Совет директоров объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрил объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ» в одну компанию. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь считает, что это важнейшее событие для авиационной отрасли.
- Совет Евросоюза (ЕС) утвердил в четверг пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе с этой страной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС. В новый санкционный пакет вошли порядка 25 физических и юридических лиц, включая авиакомпанию «Белавиа». Также сегодня Минфин США внес в санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц.
- Набережные Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 лучших моногородов России по итогам 2020 года. Автоград признали лидером по взаимодействию с Фондом Моногорода.рф и Фондом развития промышленности. В десятку вошли Тольятти, Павловск, Котовск, Новоульяновск, Губкин, Череповец, Магнитогорск и Невинномысск.
- МВД России проводит проверки и экспертизы сервиса Netflix на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Просьба предпринять эти действия поступила от общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец.
- Saxo Bank выпустил «Шокирующие предсказания» на 2022 год и спрогнозировал холодную войну, которая начнется с противостояния США и Китая из-за гиперзвуковых технологий. Затем к ним могут присоединиться другие государства, в том числе Россия и Индия, Израиль и страны Евросоюза. Среди прочих «шокирующих предсказаний» — увеличение продолжительности жизни на 25 лет.
- Коронавирус становится сезонным заболеванием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подъем значений по заражениям COVID-19 прогнозировался и наблюдался с середины сентября.
- В мире продолжают бороться с распространением омикрон-штамма коронавируса. Китай с 3 декабря временно приостанавливает работу пункта пропуска на российско-китайской границе рядом с Забайкальским краем, Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран, а в Набережных Челнах предрекли ужесточение ограничений в городе.
- В Казани заочно арестовали сроком на два месяца с момента задержания либо пересечения границы беглого обвиняемого в краже сейфа из издания Следкома Дживана Мхитаряна. Ему уже предъявлено заочное обвинение, а с 18 ноября он объявлен в международный розыск. Четверо других фигурантов были арестованы еще в октябре, в том числе бывший следователь-криминалист Марат Шакиров.
- Депутат Госсовета Татарстана, челнинский бизнесмен Олег Коробченко предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину реализовать в российских селах программу строительства заводов по производству товаров народного потребления. Глава Кабмина заявил, что этот вопрос ему необходимо обсудить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
- На шахтах Кузбасса после ЧП 25 ноября на «Листвяжной», где погиб 51 человек, выявили более 600 нарушений. При этом ни одно из них не служит основанием для выдачи предписания о приостановке работы шахты в связи с риском для ее работников. Нарушения в данный момент устраняют. Путин призвал жестко спрашивать с владельцев шахт, которые пренебрегают жизнью людей ради прибыли.
- ФАС России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» — она составит 600,48 рубля. Согласованная сумма на 30% ниже цены на вакцину для взрослых, что обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со взрослой версией в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.
- В Казани одно из кафе объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе тех, у которых нет QR-кодов, — заведение провозгласили «территорией конституционных прав». На каждый столик кафе персонал положил Конституцию РФ. «Пока ждете заказ, изучаете свои права», — написали авторы идеи в Instagram.
- Глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский предупредил россиян о новом виде мошенничества — злоумышленники не только подталкивают своих жертв к оформлению кредита, но и могут убедить их заложить или продать свое жилье. По его словам, этот тренд только зарождается, но на него уже стоит обратить внимание.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаПроисшествия Татарстан
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