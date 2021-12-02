В Казани из-за обвала на Чистопольской троллейбус временно сократил маршрут

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На улице Чистопольской в Казани произошел обвал. В связи с этим троллейбус №1 временно будет ходить по укороченному маршруту, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбус будет проходить по маршруту Горьковское шоссе — Чистопольская (до улицы Ф. Амирхана разворот на третьем перекрестке). Из движения временно исключат отрезок от улицы Чистопольской до остановки «Роддом».

На участке ведутся восстановительные работы сотрудниками МУП «Водоканал». Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.



17 ноября трамвайный маршрут №5а сокращали из-за обвала около трамвайных путей на улице Тукая, 97. Движение восстановили 19 ноября.

Ольга Шагиева