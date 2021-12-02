В «Сэлэт» прокомментировали информацию о махинациях с палатками для форума в Билярске

Фото: Максим Платонов (архив)

Для форума в Билярске поставили палатки, модель которых не соответствовала указанной заказчиком в документации. Из-за невозможности оперативной замены пришлось использовать закупленные, прокомментировали «Реальному времени» информацию о махинациях в пресс-службе «Сэлэт».

Поставщик предоставил палатки модели «Арсенал-30» вместо «М-30». По характеристикам они совпадают, обратили внимание в «Сэлэт». Палатки пришлось использовать, чтобы вовремя провести запланированные смены форума.

«По факту поставки ненадлежащей модели палаток фондом «Сэлэт» направлена претензия поставщику, который произведет замену палаток в соответствии с документацией до начала нового сезона», — говорится в сообщении «Сэлэт».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня главный советник Управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов сообщил, что при анализе взаимодействия фонда «Сэлэт» и Министерства по делам молодежи РТ была выявлена махинация при закупке палаток: по документам, одна единица должна была стоить 119 тыс. рублей, а на форуме были установлены палатки стоимостью 85 тыс. рублей.

— Когда мы посмотрели закупку этих палаток, было установлено, что фактически стоимость палаток оказалась завышена на 2 млн 380 тысяч рублей, — пояснил Никонов.

Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина